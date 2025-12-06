Видео
Видео

Мрамор и яркая подсветка — станции метро, которые поразят каждого

Мрамор и яркая подсветка — станции метро, которые поразят каждого

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 06:12
Самые красивые станции метро в мире — где стоит побывать каждому (фото)
Станция "Formosa Boulevard" в Тайване. Фото: Instagram

Большинство городов мира имеют собственную разветвленную сеть общественного транспорта — от автобусов до метро. Власти некоторых городов стремятся сделать станции в метро уникальными и предоставляют художникам возможность оформлять их интерьер и создавать прекрасные шедевры.

Новини.LIVE покажут самые красивые станции метро в мире, которые должен увидеть каждый.

Читайте также:

"Rådhuset" в Стокгольме (Швеция)

В Стокгольме очень много линий метро. Некоторые из них украшены и достойны внимания, но самая известная, которую обязательно нужно посетить — это станция "Rådhuset" на голубой линии, которая поражает своими красками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Политехника" в Румынии

Она расположена вблизи кампуса Университета Политехники Бухареста. Пол станции выложен черным гранитом и мрамором, стены и потолок белого цвета, а потолок поддерживается двумя рядами толстых круглых колонн, облицованных белым мрамором. Ночью станция выглядит сказочно, здесь можно сделать стильные фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Formosa Boulevard" в Тайване

Одной из самых красивых станций метро в Азии является Formosa Boulevard в районе Синсин, Гаосюн. Она названа в честь проекта Formosa Boulevard, реконструкции дороги Jhongshan Road в Гаосюне в рамках подготовки к Всемирным играм 2009 года. Их визитной карточкой является "Купол света" — самое большое стеклянное сооружение в мире. Оно было спроектировано итальянским художником Нарциссом Квальяттой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Толедо" в Италии

Толедо — станция на линии 1 метро Неаполя, названная в честь соседней улицы Виа Толедо. Потолок станции расписан психоделическими фиолетово-синими узорами, поэтому ее еще называют "станцией искусств". Метро Толедо получило премию LEAF Award 2013 как "Общественное сооружение года".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Новый Свет-Университет" в Польше

"Новый Свет-Университет" — станция в центральной части линии M2 Варшавского метро, платформу которой украсили фиолетовым освещением. Детали интерьера и фрески были разработаны художником Войцехом Фангором.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, ранее мы рассказывали, что в течение следующих 10 лет аэропорт Амстердама Схипхол усовершенствуют новыми терминалами, пирсами, а также воротами для больших самолетов.

Также во Франции вскоре запустят новый скоростной поезд, который соединит 6 невероятных городов, которые часто остаются без внимания туристов.

Польша метро транспорт Швеция Дизайн
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
