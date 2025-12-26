Чем уникально метро Харькова — интересные факты

Харьковский метрополитен. Фото: https://t.me/kh_metro

Поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Об этом говорится на официальном сайте метрополитена.

Чем уникален метрополитен Харькова

Отмечается, что уникальный мост пересекает реку Харьков и расположен на Салтовской линии — между станциями "Киевская" и "Академика Барабашова".

Чтобы не нарушать вентиляцию тоннелей метро, мост построен в форме дуги. Он также полностью закрыт — в нем нет окон. Мост был построен в 1980-х и введен в эксплуатацию 10 августа 1984 года. Его протяженность составляет 980 погонных метров.

Крытый мост харьковского метрополитена. Фото: metro.kharkiv.ua

Вместе со строительством метромоста планировалось возведение автомагистрали — продолжение проспекта Юбилейного. Она должна была бы выходить на улицу Шевченко возле станции метро "Киевская", однако проект так и не реализовали.

