Главная Транспорт Если машинисту станет плохо, поедет ли дальше поезд

Если машинисту станет плохо, поедет ли дальше поезд

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 16:23
Машинист метро во время рейса потерял сознание — разобьется ли поезд с пассажирами
Киевский метрополитен. Фото: AP

Машинисты метрополитена несут ответственность за жизнь сразу сотен людей. Из-за того, что он единолично руководит поездом — было предусмотрено много механизмов, которые способны предотвратить непредсказуемые ситуации.

Машинист киевского метрополитена Дмитрия Рода в интервью hromadske рассказал, что произойдет с поездом, если машинисту внезапно станет плохо.

Читайте также:

Как проверяют машинистов перед рейсом

Машинист рассказал, что у каждого работника метрополитена есть отдельная медкарта "предрейсовых осмотров". В ней врач перед сменой записывает пульс, давление и температуру.

В частности, если у машиниста обнаружат высокое давление — он не будет допущен к управлению подвижным составом — его заменит резервный работник. Осмотры также проводят и внепланово. Так, машинистов могут попросить пройти экспресс-проверку на алкоголь.

Кроме того, на в механизме поезда было создано много предохранителей на случай экстренных ситуаций.

"Если я еду со скоростью 60, и резко стало 40 - срабатывает система, начинает звонить звонок. Если я не реагирую — тогда срабатывает сигнализация, тормоза, и поезд останавливается до полной остановки", — пояснил машинист.

Он добавил, что поезд не тронется до того момента, пока машинист не придет в себя и не сделает подтверждение.





Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
