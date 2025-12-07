Какие авиакомпании имеют лучший бизнес-класс (фото)

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Сейчас многие авиакомпании предлагают просторные места в бизнес-классе, однако лишь немногие из них действительно выделяются среди конкурентов. Некоторые компании могут похвастаться лучшим обслуживанием, роскошными креслами в салоне или уникальными удобствами во время полета.

Новини.LIVE расскажут о компаниях с лучшим бизнес-классом.

Реклама

Читайте также:

Emirates

Emirates является синонимом роскошных авиаперелетов. Стоимость билета бизнес-класса включает мини-бар, раскладное спальное место, большую частную кабину и приглашение в бортовой лаунж для отдыха в компании других пассажиров. Вы даже можете просмотреть меню и заранее заказать питание на борту за две недели до вылета. После того, как пассажиры бизнес-класса заняли свои места, им бесплатно предлагаются приветственные напитки и горячие полотенца.

Qatar Airways

Qatar Airways имеет уникальные бизнес-кресла, расположенные под углом к иллюминаторам, а кресла в центральной части салона оснащены съемными перегородками для пар. Благодаря уникальному расположению, кресла возле иллюминаторов технически имеют два окна на каждое кресло, что обеспечивает обильное естественное освещение и неограниченный вид из иллюминатора.

British Airways

Лаунжи British Airways предлагают шведский стол, чтобы насытиться перед полетом. После того, как пассажиры заняли свои места, стюардессы приветствуют пассажиров теплыми полотенцами и вкусными напитками. Компания предоставляет качественное постельное белье с одеялом, которое обеспечивает комфорт во время длительных путешествий. Пассажиры также могут разложить сиденья в горизонтальное положение для сна. Благодаря внимательному обслуживанию, изысканным блюдам, напиткам и качественным удобствам бизнес-класс на самолетах BA является одним из лучших.

Ранее мы писали, что один из крупнейших производителей Airbus столкнулся с проблемами из-за плохого качества металлических панелей на некоторых самолетах A320.

Также эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.