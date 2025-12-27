Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Пассажирам известной авиакомпании придется платить вдвое больше

Пассажирам известной авиакомпании придется платить вдвое больше

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 21:55
Southwest Airlines будет взимать двойную оплату с некоторых пассажиров — детали
Самолет Southwest Airlines. Фото: simpleflying.com

С января 2026 года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места. Речь идет о путешественниках с избыточным весом, которые обычно во время полета поднимают подлокотники.

Об этом пишет The Sun.

Реклама
Читайте также:

Новые ограничения Southwest Airlines

Американская авиакомпания Southwest Airlines с 27 января 2026 года меняет правила для пассажиров. Так, путешественники с лишним весом, которые "занимают соседнее место", будут вынуждены приобрести дополнительный билет для себя. Сейчас компания возвращает деньги, если пассажирское кресло окажется для человека маловато, однако резко политика изменится.

Если пассажир, которому нужно дополнительное место, не приобретет его до вылета, он будет обязан сделать это в аэропорту, где посадочный талон обойдется в разы дороже. Кроме того, пассажиру может не хватить мест и его могут пересадить на другой рейс.

Клиенты, которые занимают соседние места, должны заранее приобрести необходимое количество мест перед поездкой, чтобы обеспечить наличие дополнительного соседнего места. Подлокотник считается окончательной границей между сиденьями; вы можете просмотреть информацию о ширине пассажирских сидений.

Ранее мы рассказывали, что в аэропортах Дубая ввели строгие правила перевозки ручной клади с целью оптимизации работы и соблюдения стандартов безопасности.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

авиарейсы авиабилеты путешествие самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации