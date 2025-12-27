Southwest Airlines будет взимать двойную оплату с некоторых пассажиров — детали

Самолет Southwest Airlines. Фото: simpleflying.com

С января 2026 года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места. Речь идет о путешественниках с избыточным весом, которые обычно во время полета поднимают подлокотники.

Об этом пишет The Sun.

Новые ограничения Southwest Airlines

Американская авиакомпания Southwest Airlines с 27 января 2026 года меняет правила для пассажиров. Так, путешественники с лишним весом, которые "занимают соседнее место", будут вынуждены приобрести дополнительный билет для себя. Сейчас компания возвращает деньги, если пассажирское кресло окажется для человека маловато, однако резко политика изменится.

Если пассажир, которому нужно дополнительное место, не приобретет его до вылета, он будет обязан сделать это в аэропорту, где посадочный талон обойдется в разы дороже. Кроме того, пассажиру может не хватить мест и его могут пересадить на другой рейс.

Клиенты, которые занимают соседние места, должны заранее приобрести необходимое количество мест перед поездкой, чтобы обеспечить наличие дополнительного соседнего места. Подлокотник считается окончательной границей между сиденьями; вы можете просмотреть информацию о ширине пассажирских сидений.

