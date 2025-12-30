Где самые тесные места в самолете — рейтинг авиакомпаний

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Это довольно знакомая ситуация для многих — вы с нетерпением ждете отпуск и садитесь в самолет, но обнаруживаете, что ваши колени буквально зажаты в столике перед вами. Расстояние между сиденьями в самолете зависит от авиакомпании, которую вы выбираете.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама

Читайте также:

У каких компаний худшие места в самолете

Накануне нового года новое исследование выявило авиакомпании, которые получают больше всего жалоб на тесные сиденья. Исследователи проанализировали почти миллион отзывов на TripAdvisor о 10 авиакомпаниях.

Исследование сосредоточилось на отзывах с одной и двумя звездами на TripAdvisor, выделив негативные комментарии, в которых конкретно упоминалось "место для ног", чтобы определить, где пассажиры чаще всего недовольны пространством на борту.

Рейтинг возглавила авиакомпания British Airways, которая собрала 52,6% всех негативных отзывов. На втором месте оказался популярный ирландский лоукостер Ryanair. На кресла компании пожаловалось 52,6% пользователей.

Немного отстают североамериканские гиганты - United Airlines с 47,2%, American Airlines с 43,8% и Air Canada с 42,1% — все они получили большое количество жалоб относительно тесного пространства для ног.

Рейтинг авиакомпаний с худшими креслами:

British Airways — 52.6%; Ryanair — 51.4%; United Airlines — 47.2%; American Airlines — 43.8%; Air Canada — 42.1%; TUI Airways — 38.8%; Lufthansa — 32.2%; easyJet — 28.9%; Delta Airlines — 27.5%; Turkish Airlines — 25.1%.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.