Главная Транспорт Какие авиакомпании предлагают меньше пространства для ног

Какие авиакомпании предлагают меньше пространства для ног

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 12:37
Где самые тесные места в самолете — рейтинг авиакомпаний
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Это довольно знакомая ситуация для многих — вы с нетерпением ждете отпуск и садитесь в самолет, но обнаруживаете, что ваши колени буквально зажаты в столике перед вами. Расстояние между сиденьями в самолете зависит от авиакомпании, которую вы выбираете.

Об этом пишет Daily Mail.

Накануне нового года новое исследование выявило авиакомпании, которые получают больше всего жалоб на тесные сиденья. Исследователи проанализировали почти миллион отзывов на TripAdvisor о 10 авиакомпаниях.

Исследование сосредоточилось на отзывах с одной и двумя звездами на TripAdvisor, выделив негативные комментарии, в которых конкретно упоминалось "место для ног", чтобы определить, где пассажиры чаще всего недовольны пространством на борту.

Рейтинг возглавила авиакомпания British Airways, которая собрала 52,6% всех негативных отзывов. На втором месте оказался популярный ирландский лоукостер Ryanair. На кресла компании пожаловалось 52,6% пользователей.

Немного отстают североамериканские гиганты - United Airlines с 47,2%, American Airlines с 43,8% и Air Canada с 42,1% — все они получили большое количество жалоб относительно тесного пространства для ног.

Рейтинг авиакомпаний с худшими креслами:

  1. British Airways — 52.6%;
  2. Ryanair — 51.4%;
  3. United Airlines — 47.2%;
  4. American Airlines — 43.8%;
  5. Air Canada — 42.1%;
  6. TUI Airways — 38.8%;
  7. Lufthansa — 32.2%;
  8. easyJet — 28.9%;
  9. Delta Airlines — 27.5%;
  10. Turkish Airlines — 25.1%.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

