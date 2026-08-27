Из-за массированной атаки России массово задерживаются поезда Укрзализныци: список

Более 17 часов: из-за атаки РФ по всей стране задерживаются поезда УЗ
Из-за атаки России в Украине задерживается ряд поездов. Некоторые рейсы прибудут к месту назначения не менее 17 часов позже. Укрзализныця предупреждает, что задержки могут увеличиться.
Об этом говорится на портале "УЗ Везем", передает Новини.LIVE.
Задержки поездов УЗ
На 13:00 наибольшую задержку имеет поезд №775/776 Сумы-Киев-Пас. Он отстает от расписания на 17 часов 15 минут. Рейс должен прибыть в Киев ориентировочно в 10:40.
Причиной задержек перевозчик указывает влияние боевых действий. Компания может корректировать графики и рейсы в связи с угрозой, и поэтому время задержек может возрасти, спрогнозировать его сейчас невозможно.
Поезда УЗ с наибольшей задержкой:
- №7/8 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+7:46)
- №147/148 Житомир-Одесса-Главная (+7:26);
- №85/86 Запорожье-1-Львов (+7:25);
- №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+7:25);
- №37/38 Запорожье-1-Киев-Пасс. (+7:15);
- №53/54 Днепр-Главный-Одесса-Главная (+6:58);
- №75/76 Кривой Рог-Главный-Киев-Пасс. (+7:37);
- №79/80 Днепр-Главный-Львов (+6:52).
Актуальную информацию о задержке поездов Укрзализныци можно проверить на портале УЗ Веземо , на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram .
Пассажиры также могут узнать детали о задержке поезда на горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему украинцы не могут приобрести билеты на часть поездов после 1 сентября. Перевозчик проводит плановую корректировку графика движения на осенний период, ведь меняется сезонный пассажиропоток. В УЗ порекомендовали пассажирам поставить уведомление в приложении.
Также Новини.LIVE писали, чем RIC вагон Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе достаточно тесно и ехать втроем там очень не удобно.