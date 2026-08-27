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Главная Транспорт Более 17 часов: из-за атаки РФ по всей стране задерживаются поезда УЗ

Более 17 часов: из-за атаки РФ по всей стране задерживаются поезда УЗ

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 13:27
Из-за массированной атаки России массово задерживаются поезда Укрзализныци: список
Поезд Укрзализныци. Фото: Новини.LIVE

Из-за атаки России в Украине задерживается ряд поездов. Некоторые рейсы прибудут к месту назначения не менее 17 часов позже. Укрзализныця предупреждает, что задержки могут увеличиться.

Об этом говорится на портале "УЗ Везем", передает Новини.LIVE.

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Задержки поездов УЗ

На 13:00 наибольшую задержку имеет поезд №775/776 Сумы-Киев-Пас. Он отстает от расписания на 17 часов 15 минут. Рейс должен прибыть в Киев ориентировочно в 10:40.

Причиной задержек перевозчик указывает влияние боевых действий. Компания может корректировать графики и рейсы в связи с угрозой, и поэтому время задержек может возрасти, спрогнозировать его сейчас невозможно.

Поезда УЗ с наибольшей задержкой:

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  • №7/8 Харьков-Пасс.-Одесса-Главная (+7:46)
  • №147/148 Житомир-Одесса-Главная (+7:26);
  • №85/86 Запорожье-1-Львов (+7:25);
  • №5/6 Запорожье-1-Ясиня (+7:25);
  • №37/38 Запорожье-1-Киев-Пасс. (+7:15);
  • №53/54 Днепр-Главный-Одесса-Главная (+6:58);
  • №75/76 Кривой Рог-Главный-Киев-Пасс. (+7:37);
  • №79/80 Днепр-Главный-Львов (+6:52).

Актуальную информацию о задержке поездов Укрзализныци можно проверить на портале УЗ Веземо , на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram .

Пассажиры также могут узнать детали о задержке поезда на горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему украинцы не могут приобрести билеты на часть поездов после 1 сентября. Перевозчик проводит плановую корректировку графика движения на осенний период, ведь меняется сезонный пассажиропоток. В УЗ порекомендовали пассажирам поставить уведомление в приложении.

Также Новини.LIVE писали, чем RIC вагон Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе достаточно тесно и ехать втроем там очень не удобно.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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