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Главная Транспорт Поездки УЗ за границу: в какие поезда не пустят без распечатанных билетов

Поездки УЗ за границу: в какие поезда не пустят без распечатанных билетов

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 10:49
Путешествие на УЗ: список поездов, на которые необходимо распечатывать билеты
Печатные билеты УЗ. Фото: "Укрзализныця"/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В эпоху цифровизации украинцы редко распечатывают билеты на поезда "Укрзализныци". Однако законы и правила часто требуют наличия у пассажиров бумажного посадочного билета. Из-за электронного формата у пассажиров могут возникнуть незапланированные сложности и расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Печатные билеты УЗ

Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронный формат билета. Однако с некоторыми международными направлениями ситуация кардинально иная.

В частности, венгерские и австрийские железнодорожники требуют наличие распечатанного посадочного документа. Они оставляют за собой право проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать необходимые данные для статистики и отчетности.

В УЗ предупредили, что необходимо распечатывать билеты на поезда:

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  • 009К Киев — Будапешт;
  • 010К Будапешт — Киев;
  • 749Д Киев — Вена;
  • 149Д Вена — Киев;
  • 140Д Чоп — Вена;
  • 146Д Чоп — Вена;
  • 143Д Вена — Чоп.

Для всех остальных рейсов проводнику будет достаточно показать билет с QR-кодом на телефоне или другом гаджете. Он должен отсканировать его с помощью приложения мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что билеты на поезда в Польшу временно исчезли из продажи. Украинцы массово жалуются на невозможность добраться по железной дороге в соседнюю страну. В Укрзализныце назвали причину этой проблемы.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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