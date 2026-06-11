Путешествие на УЗ: список поездов, на которые необходимо распечатывать билеты

Печатные билеты УЗ. Фото: "Укрзализныця"/Facebook, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В эпоху цифровизации украинцы редко распечатывают билеты на поезда "Укрзализныци". Однако законы и правила часто требуют наличия у пассажиров бумажного посадочного билета. Из-за электронного формата у пассажиров могут возникнуть незапланированные сложности и расходы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Печатные билеты УЗ

Пассажирам, путешествующим внутренними рейсами, достаточно показать проводнику при посадке только электронный формат билета. Однако с некоторыми международными направлениями ситуация кардинально иная.

В частности, венгерские и австрийские железнодорожники требуют наличие распечатанного посадочного документа. Они оставляют за собой право проверять проездные документы, делать на них соответствующие отметки, фиксировать необходимые данные для статистики и отчетности.

В УЗ предупредили, что необходимо распечатывать билеты на поезда:

Читайте также:

009К Киев — Будапешт;

010К Будапешт — Киев;

749Д Киев — Вена;

149Д Вена — Киев;

140Д Чоп — Вена;

146Д Чоп — Вена;

143Д Вена — Чоп.

Для всех остальных рейсов проводнику будет достаточно показать билет с QR-кодом на телефоне или другом гаджете. Он должен отсканировать его с помощью приложения мобильного терминала контроля документов (МТКД) или POS-терминала.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что билеты на поезда в Польшу временно исчезли из продажи. Украинцы массово жалуются на невозможность добраться по железной дороге в соседнюю страну. В Укрзализныце назвали причину этой проблемы.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.