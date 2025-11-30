Как приобрести билеты УЗ в период новогодних праздников

Информационное табло на вокзале. Фото: Новини.LIVE

В декабре-январе украинцы массово отправляются в долгожданные зимние отпуска. Большинство путешественников выбирает провести отдых в живописных Карпатах или прогуляться праздничными ярмарками Львова. Однако в разгар сезона очень сложно приобрести билет Укрзализныци на популярные направления.

Издание РБК-Украина поделилось советами, как забронировать билет на нужную дату.

Билеты УЗ в праздничный сезон

Если вам не удалось забронировать место на нужную дату — вы можете воспользоваться в приложении "Укрзализныци" функцией отслеживания свободных мест. Для этого введите в поиске пункт отправления и назначения и после показа результатов нажмите кнопку "Отслеживать свободные места". Выберите необходимый поезд и тип вагона и включите оповещения. Приложение оповестит вас, когда появятся нужные билеты.

Таким пассажирам УЗ доступна функция автовыкупа, однако пользователям необходимо верифицироваться в "Дії" и привязать банковскую карту. Программа автоматически выкупит вам билеты, когда они появятся в доступе. Впрочем, автовыкуп недоступен на направлениях Киев-Вена и Киев-Варшава.

Также добраться до Буковеля или Львова вы можете с пересадками — приложение Укрзализныци покажет вам все доступные варианты. Впрочем, путешествие с пересадками вам обойдется в разы дороже.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.