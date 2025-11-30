Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Период зимних праздников — как "урвать" билет УЗ

Период зимних праздников — как "урвать" билет УЗ

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 04:22
Как приобрести билеты УЗ в период новогодних праздников
Информационное табло на вокзале. Фото: Новини.LIVE
Ключевые моменты Билеты УЗ в праздничный сезон

В декабре-январе украинцы массово отправляются в долгожданные зимние отпуска. Большинство путешественников выбирает провести отдых в живописных Карпатах или прогуляться праздничными ярмарками Львова. Однако в разгар сезона очень сложно приобрести билет Укрзализныци на популярные направления.

Издание РБК-Украина поделилось советами, как забронировать билет на нужную дату.

Реклама
Читайте также:

Билеты УЗ в праздничный сезон

Если вам не удалось забронировать место на нужную дату — вы можете воспользоваться в приложении "Укрзализныци" функцией отслеживания свободных мест. Для этого введите в поиске пункт отправления и назначения и после показа результатов нажмите кнопку "Отслеживать свободные места". Выберите необходимый поезд и тип вагона и включите оповещения. Приложение оповестит вас, когда появятся нужные билеты.

Таким пассажирам УЗ доступна функция автовыкупа, однако пользователям необходимо верифицироваться в "Дії" и привязать банковскую карту. Программа автоматически выкупит вам билеты, когда они появятся в доступе. Впрочем, автовыкуп недоступен на направлениях Киев-Вена и Киев-Варшава.

Также добраться до Буковеля или Львова вы можете с пересадками — приложение Укрзализныци покажет вам все доступные варианты. Впрочем, путешествие с пересадками вам обойдется в разы дороже.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця ввела новый график движения поездов на 2025-2026 годы, по которому ускорила один из самых популярных прямых поездов международного сообщения №67/68 Киев — Варшава на 2 часа.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.

праздники Укрзализныця путешествие поезда туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации