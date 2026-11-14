Салон самолета. Фото: Pexels

Перед взлетом или посадкой самолета в салоне обычно темнеет. Бортпроводники приглушают освещение. Особенно заметно это во время вечерних и ночных рейсов. Мало кто задумывается, зачем это делают. Но за этим стоит правило, от которого в опасной ситуации может зависеть жизнь людей на борту.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Condé Nast Traveler.

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Зачем приглушают свет в самолете

Главная причина — безопасность пассажиров. Взлет и посадка считаются самыми ответственными этапами полета. Именно в это время, по статистике, происходит больше всего авиационных аварий. Поэтому экипаж заранее готовит салон к возможной чрезвычайной ситуации. И приглушенный свет — часть этой подготовки.

Дело в том, что человеческим глазам нужно время, чтобы привыкнуть к темноте. Они могут адаптироваться к изменению освещения от нескольких секунд до нескольких минут. А во время аварии даже такая задержка может быть опасной.

Когда свет в салоне приглушен заранее, пассажиры быстрее ориентируются в темноте. Им легче увидеть аварийные выходы, проходы и указатели. Это поможет быстрее покинуть самолет в случае необходимости.

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Еще одна неочевидная причина

В более темном салоне лучше видно то, что происходит за окнами самолета. Это нужно не только пассажирам, но и бортпроводникам. Они могут быстрее заметить что-то необычное снаружи во время взлета или захода на посадку. Яркое освещение в салоне мешало бы этому, особенно во время ночных рейсов.

Почему свет приглушают даже днем

Уменьшать яркость освещения перед взлетом и посадкой могут не только ночью. Большинство авиакомпаний используют эту процедуру независимо от времени суток. Дело в том, что условия освещения за бортом могут быстро меняться. Поэтому экипаж старается подготовить пассажиров заранее.

Сколько времени дают на эвакуацию из самолета

Во время чрезвычайной ситуации пассажирам необходимо покинуть самолет как можно быстрее. Согласно требованиям авиационных регуляторов, самолет должен быть готов к полной аварийной эвакуации за 90 секунд. За такое короткое время люди должны найти выходы и выбраться наружу. Если глаза уже привыкли к слабому освещению, сделать это будет легче.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда пассажирам Ryanair необходимо проходить онлайн-регистрацию на рейс. Теперь те, кто летит без заранее забронированного места, смогут сделать это за 72 часа до вылета вместо 24. Регистрация в аэропорту обойдется в 55 евро, если пассажир пропустит онлайн-чекинг.

Также Новини.LIVE писали, как выбрать самое удобное место в самолете. Для сна рекомендуют кресла у окна, для быстрого выхода после посадки — ближе к носовой части, а для большего пространства для ног — возле аварийных выходов. Последнего ряда лучше избегать из-за ограниченного наклона спинок и близости к туалетам.