Ryanair изменила правила регистрации на рейс: что нужно знать пассажирам

Самолет Ryanair. Фото: Новини.LIVE

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair изменила процедуру онлайн-регистрации для пассажиров, которые не приобрели места заранее. Лоукостер увеличил время на прохождение регистрации.

Об этом говорится на сайте Ryanair, передает Новини.LIVE.

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Ryanair изменила правила регистрации

Отмечается, что отныне бесплатная регистрация на рейс лоукостера открывается за 72 часа до вылета вместо прежних 24 часов. В частности, пассажиры смогут узнать о своем случайно назначенном месте только незадолго до вылета.

Если пассажир заранее забронировал место в самолете, он, как и раньше, сможет пройти онлайн-регистрацию за 60 дней до даты запланированного вылета.

Изменения коснулись только тех пассажиров, которые не оплачивают отдельные места в самолете. Для тех, кому места назначаются в случайном порядке, регистрация открывается за 72 часа до вылета. Для всех пассажиров без исключений, как и раньше, регистрация на рейс закрывается за 2 часа до вылета.

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Если вы не успеете вовремя пройти регистрацию, это можно будет сделать в аэропорту. Однако нарушителям придется уплатить штраф в размере 55 евро. При этом в таком случае без доплаты смогут зарегистрироваться на рейс пассажиры с тарифами Plus или Flexi Plus.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ryanair расширил расписание рейсов из одного из самых загруженных городов Великобритании. Лоукостер добавил сразу 6 новых маршрутов из аэропорта Ливерпуля. Уже этой зимой компания будет выполнять дополнительные рейсы в популярные города Европы.

Также Новини.LIVE писали, как зарегистрироваться на рейс Ryanair без доплат и выбрать лучшие места. Благодаря небольшой хитрости можно сэкономить от 5 до 30 евро. Однако такая игра в "рулетку с местами" может обойтись дорого.