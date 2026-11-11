Контроль в аэропорту. Фото: Magnific

В некоторых аэропортах Польши пассажиры уже могут проносить в самолет большие бутылки с водой, косметику и другие жидкости. Однако правила зависят от того, откуда именно вы летите. В одном аэропорту пропустят бутылку объемом полтора литра, а в другом попросят ее выбросить или опорожнить. Поэтому перед поездкой лучше проверить, что и где разрешено, чтобы не оставлять свои вещи на досмотре.

О правилах, действующих в польских аэропортах, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Tanie loty.

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Где можно провозить до 2 литров жидкости

В Польше постепенно устанавливают новые 3D-сканеры, которые могут проверять большие бутылки и флаконы прямо в сумках пассажиров. В нескольких аэропортах уже разрешают провозить жидкости в емкостях объемом до 2 литров каждая.

Вот где действуют такие правила:

Краков — можно брать бутылки и флаконы объемом до 2 литров. Вынимать их из ручной клади во время досмотра не нужно.

Познань — разрешены емкости объемом до 2 литров. Можно взять несколько бутылок, если они помещаются в вашу ручную кладь.

Жешув — можно провозить жидкости объемом до 2 литров, а во время досмотра оставлять их вместе с электроникой в сумке.

Какие правила действуют в аэропортах Варшавы и Гданьска

В аэропорту Шопена в Варшаве уже работают первые два 3D-сканера нового поколения. На пунктах контроля, где они установлены, пассажиры могут проносить жидкости в емкостях объемом до 2 литров. Ноутбуки и другую электронику также разрешается оставлять в сумках.

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Но пока что новые сканеры установлены лишь на части линий. Если вам достанется старое оборудование, придется соблюдать правило 100 мл. Полностью обновить систему досмотра в аэропорту Шопена планируют весной 2027 года.

В Гданьске новые сканеры уже работают в пассажирских зонах A и B. Там можно проходить досмотр с бутылками и флаконами объемом до 2 литров. Но в других частях терминала пассажиров могут попросить оставить только емкости объемом до 100 мл.

Где в Польше до сих пор действуют строгие правила

В некоторых польских аэропортах пассажирам пока приходится соблюдать привычные ограничения. В частности:

Катовице;

Вроцлав;

Люблин;

Варшава-Модлин.

Там жидкости можно проносить только во флаконах и бутылках объемом до 100 мл. Все они должны поместиться в один прозрачный пакет объемом до 1 литра. Даже если у вас бутылка на 200 мл, но воды в ней осталось совсем немного, на досмотре ее все равно могут изъять.

Это правило касается не только воды или напитков. К жидкостям также относятся кремы, гели, зубная паста, духи и аэрозоли.

Крупные бутылки могут забрать на обратном пути

Даже если вы без проблем вылетели из Польши с большой бутылкой или флаконом косметики, на обратном пути могут возникнуть трудности. Например, в Кракове можно пройти контроль с флаконом шампуня объемом 250 мл. Но если вы возвращаетесь из аэропорта, где действует ограничение в 100 мл, взять его обратно в ручную кладь уже не получится. То же самое может произойти во время пересадки, если придется еще раз проходить досмотр.

Можно ли брать в самолет лекарства и детское питание

Для жидких лекарств и детского питания есть исключения. Если они нужны во время путешествия, их можно брать и в более крупных емкостях. Но на досмотре нужно сказать сотрудникам аэропорта, что именно вы перевозите. Такие вещи могут проверить отдельно.

Если вы купили напитки, духи или другие жидкости в Duty Free, храните их в запечатанном пакете вместе с чеком. Особенно во время пересадок. Если открыть пакет до следующего досмотра, могут возникнуть проблемы.

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