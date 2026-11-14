Салон літака. Фото: Pexels

Перед зльотом або посадкою літака в салоні зазвичай темнішає. Бортпровідники приглушують освітлення. Особливо помітно це під час вечірніх і нічних рейсів. Мало хто замислюється, навіщо так роблять. Але за цим стоїть правило, від якого в небезпечній ситуації може залежати життя людей на борту.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Condé Nast Traveler.

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Навіщо приглушують світло у літаку

Головна причина — безпека пасажирів. Зліт і посадка вважаються найвідповідальнішими етапами польоту. Саме в цей час, за статистикою, трапляється найбільше авіаційних аварій. Тому екіпаж заздалегідь готує салон до можливої надзвичайної ситуації. І приглушене світло — частина цієї підготовки.

Річ у тому, що людським очам потрібен час, щоб звикнути до темряви. Вони можуть адаптуватися до зміни освітлення від кількох секунд до кількох хвилин. А під час аварії навіть така затримка може бути небезпечною.

Коли світло в салоні приглушене заздалегідь, пасажири швидше орієнтуються в темряві. Їм легше побачити аварійні виходи, проходи та вказівники. Це допоможе швидше залишити літак у разі потреби.

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Ще одна неочевидна причина

У темнішому салоні краще видно те, що відбувається за вікнами літака. Це потрібно не лише пасажирам, а й бортпровідникам. Вони можуть швидше помітити щось незвичайне зовні під час зльоту або заходу на посадку. Яскраве освітлення у салоні заважало б цьому, особливо під час нічних рейсів.

Чому світло приглушують навіть вдень

Зменшувати яскравість освітлення перед зльотом і посадкою можуть не лише уночі. Більшість авіакомпаній використовують цю процедуру незалежно від часу доби. Справа в тому, що умови освітлення за бортом можуть швидко змінюватися. Тому екіпаж намагається підготувати пасажирів заздалегідь.

Скільки часу дають на евакуацію з літака

Під час надзвичайної ситуації пасажирам потрібно залишити літак якомога швидше. За вимогами авіаційних регуляторів, літак має бути придатним до повної аварійної евакуації за 90 секунд. За такий короткий час люди повинні знайти виходи та вибратися назовні. Якщо очі вже звикли до слабкого освітлення, зробити це буде легше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, коли пасажирам Ryanair потрібно проходити онлайн-реєстрацію на рейс. Тепер ті, хто летить без заздалегідь придбаного місця, зможуть зробити це за 72 години до вильоту замість 24. Реєстрація в аеропорту обійдеться у 55 євро, якщо пасажир пропустить онлайн-чекін.

Також Новини.LIVE писали, як обрати найзручніше місце в літаку. Для сну радять крісла біля вікна, для швидкого виходу після посадки — ближче до носової частини, а для більшого простору для ніг — біля аварійних виходів. Останнього ряду краще уникати через обмежений нахил спинок і близькість до туалетів.