Пассажиры в самолете. Фото: Magnific

Выбор места в самолете может сильно повлиять на то, как пройдет ваше путешествие. Где-то удобнее спать, где-то больше места для ног, а с некоторых кресел можно быстрее добраться до выхода после приземления. Есть и места, которые лучше обходить стороной, особенно во время длительных перелетов. Известно, где лучше сидеть в салоне самолета и на что обратить внимание при бронировании билетов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Condé Nast Traveler.

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Какие места в самолете рекомендуют выбирать пассажирам

Все кресла экономкласса могут казаться одинаковыми, но на самом деле разница между ними есть. Например, в одних рядах больше места для ног, а в других спинка почти не откидывается.

Эксперты советуют выбирать место в зависимости от того, что для вас наиболее важно во время перелета. В частности:

Если боитесь летать. Лучше сесть поближе к крыльям самолета. Там находится центр его равновесия, поэтому во время турбулентности и поворотов вы будете ощущать их слабее. Также можно выбрать место, откуда видны бортпроводники. Когда самолет попадает в турбулентность, спокойное поведение экипажа помогает некоторым пассажирам меньше волноваться. Если летите с грудным ребенком. Обратите внимание на первый ряд экономкласса, сразу за перегородкой. Во многих самолетах там можно закрепить специальную люльку для ребенка. Обычно такая возможность есть на дальних рейсах, хотя некоторые авиакомпании предлагают люльки и на более коротких маршрутах. Но количество таких мест ограничено, поэтому бронировать их лучше заранее. Если хотите выспаться. Самым удобным вариантом часто оказывается кресло у окна. Там можно опереться на стенку самолета, а соседям не придется беспокоить вас каждый раз, когда они захотят выйти. На некоторых дальнемагистральных самолетах есть ряды, в которых у окна всего два кресла. Для путешествия вдвоем это может быть удобнее, чем сидеть в центральном ряду. А вот последнего ряда экономкласса лучше избегать. Спинки там часто имеют ограниченный наклон. К тому же рядом могут находиться туалеты и кухня.

Где лучше сидеть, если у вас пересадка или проблемы со здоровьем

Если между рейсами мало времени, эксперты советуют выбирать места ближе к передней части самолета. Так вы сможете быстрее выйти после приземления.

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Если свободных кресел впереди уже нет, лучше сесть у прохода. Также можно предупредить бортпроводников, что у вас короткая пересадка. Иногда экипаж может помочь пересесть ближе к выходу перед приземлением, хотя и не всегда.

Места у прохода рекомендуют и пассажирам, которым нужно чаще вставать во время полета. Особенно это касается людей с повышенным риском образования тромбов. Длительное сидение без движения может ухудшать кровообращение в ногах. Поэтому Американские центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют вставать и ходить каждые два-три часа.

Также такие кресла удобны для пассажиров, которым требуется частый доступ в туалет.

Где еще в самолете есть удобные места

Одними из самых популярных в экономклассе остаются места возле аварийных выходов. Там обычно больше пространства для ног.

Но есть нюанс. Пассажир должен соответствовать требованиям безопасности и быть готов помочь экипажу во время эвакуации. Кроме того, авиакомпании часто взимают дополнительную плату за такие кресла.

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