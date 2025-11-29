Wizz Priority - как сэкономить на багаже и первым сесть в самолет

Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Wizz Air

Перед авиарейсом важно ознакомиться с правилами перевозки багажа, чтобы не тратить лишние средства при посадке на самолет. Известный венгерский лоукостер Wizz Air позволяет без доплат брать с собой на борт только маленькую сумку, однако пассажир может приобрести услугу Wizz Priority, которая открывает дополнительные возможности.

О преимуществах этой услуги рассказал портал Skyscanner.

Преимущества Wizz Priority

По правилам авиакомпании, каждый пассажир имеет право бесплатно взять с собой с собой сумку или чемодан, размеры которых не превышают 40 x 30 x 20 см и весом не более 10 кг.

Однако услуга Wizz Priority дает возможность забронировать большую ручную кладь. Оплатив ее, кроме стандартной ручной клади, вы также сможете взять с собой еще один чемодан на колесах, который не превышает размеры 55 x 40 x 23 см и весит не более 10 кг.

Wizz Priority подойдет тем пассажирам, которые планируют непродолжительное путешествие. Часто перевозка вещей с этой услугой выходит дешевле, чем регистрация багажа в аэропорту. В компании предупредили, что покупать Wizz Priority стоит во время бронирования билета, ведь все свободные места могут быстро раскупить.

Wizz Priority также предоставляет пассажирам ряд других преимуществ. В частности, она позволяет выбирать места в самолете без доплат и быстрее проходить посадку на самолет — для путешественников создают отдельную очередь и их первыми пускают на рейс. Стоимость Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного направления.

