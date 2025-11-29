Видео
Услуга Wizz Priority — стоит ли переплачивать пассажирам

Услуга Wizz Priority — стоит ли переплачивать пассажирам

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 17:44
Wizz Priority - как сэкономить на багаже и первым сесть в самолет
Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: Wizz Air
Ключевые моменты Преимущества Wizz Priority

Перед авиарейсом важно ознакомиться с правилами перевозки багажа, чтобы не тратить лишние средства при посадке на самолет. Известный венгерский лоукостер Wizz Air позволяет без доплат брать с собой на борт только маленькую сумку, однако пассажир может приобрести услугу Wizz Priority, которая открывает дополнительные возможности.

О преимуществах этой услуги рассказал портал Skyscanner.

Читайте также:

Преимущества Wizz Priority

По правилам авиакомпании, каждый пассажир имеет право бесплатно взять с собой с собой сумку или чемодан, размеры которых не превышают 40 x 30 x 20 см и весом не более 10 кг.

Однако услуга Wizz Priority дает возможность забронировать большую ручную кладь. Оплатив ее, кроме стандартной ручной клади, вы также сможете взять с собой еще один чемодан на колесах, который не превышает размеры 55 x 40 x 23 см и весит не более 10 кг.

Wizz Priority подойдет тем пассажирам, которые планируют непродолжительное путешествие. Часто перевозка вещей с этой услугой выходит дешевле, чем регистрация багажа в аэропорту. В компании предупредили, что покупать Wizz Priority стоит во время бронирования билета, ведь все свободные места могут быстро раскупить.

Wizz Priority также предоставляет пассажирам ряд других преимуществ. В частности, она позволяет выбирать места в самолете без доплат и быстрее проходить посадку на самолет — для путешественников создают отдельную очередь и их первыми пускают на рейс. Стоимость Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного направления.

Напомним, ранее авиакомпания Ryanair анонсировала новые рейсы из столицы Словакии Братиславы. Лоукостер добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы. За их превышение придется заплатить кругленькую сумму.

авиарейсы путешествие Wizz Air туризм преимущества
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
