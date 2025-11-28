Видео
Видео

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 11:33
Как не переплачивать за бронирование места в самолете Wizz Air
Пассажирский самолет. Фото: Unsplash
Ключевые моменты Как сэкономить на полетах с Wizz Air

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air предлагает пассажирам выгодные цены на билеты до популярных курортов и направлений. Однако лоукостер зарабатывает за счет введения дополнительных сборов. В частности, путешественники платят дополнительные средства при покупке посадочного талона за бронирование места.

Новини.LIVE расскажут, как не переплачивать за место в самолете Wizz Air.

Читайте также:

Как сэкономить на полетах с Wizz Air

Чтобы не платить за отдельное место в самолете — дождитесь его автоматического назначения во время онлайн-регистрации. Регистрация открывается за 24 часа до вылета и закрывается за 3 часа до него. Однако стоит вовремя проходить регистрацию, ведь в аэропорту придется отдать за нее 40 евро.

Услуга Wizz Priority также предоставляет пассажирам ряд других преимуществ. В частности, она дает возможность пассажирам выбирать места в самолете без доплат и быстрее проходить посадку на самолет — для туристов создают отдельную очередь и их первыми пускают на рейс. За дополнительную услугу лоукостера придется отдать от 5 до 35 евро — ценник зависит от сезона, времени бронирования билета и направления.

Ранее эксперт по туризму объяснил, кого с большей вероятностью оставят без места в самолете, и рассказал, как должны действовать авиакомпании в такой ситуации.

Также мы писали, сумку какого размера можно брать в самолет лоукостеров Wizz Air и Ryanair без дополнительной платы.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
