Как сэкономить на бронировании мест и багаже — услуга Wizz Privilege Pass

Малоизвестная услуга Wizz Air — стоит ли переплачивать 249 евро
Пассажирам венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air доступна услуга Privilege Pass, о которой мало кто знает. Благодаря ей путешественники за отдельную плату имеют возможность пользоваться приоритетной посадкой и брать на борт больше ручной клади.
Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.
Стоит ли переплачивать за WIZZ Privilege Pass
Пассажиры, которые оплатили услугу WIZZ Privilege Pass могут бесплатно бронировать место в самолете и брать с собой на борт 2 единицы ручной клади — сумку размерами до 40 x 30 x 20 см и маленький чемодан размерами до 55 x 40 x 23 см и максимальным весом 10 кг.
Стоимость WIZZ Privilege Pass составляет 249 евро. Услуга действует год и является индивидуализированной — ею не может воспользоваться другой пассажир.
Такая услуга будет полезной для тех, кто часто путешествует самолетом. За каждый перелет необходимо отдавать от 6 до 40 евро за чемодан и отдельно оплачивать бронирование места.
Ранее мы рассказывали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority и помогает ли она сэкономить на багаже.
Также мы писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.
Читайте Новини.LIVE!