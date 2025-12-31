Видео
Малоизвестная услуга Wizz Air — стоит ли переплачивать 249 евро

31 декабря 2025 17:18
Как сэкономить на бронировании мест и багаже — услуга Wizz Privilege Pass
Самолет лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Пассажирам венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air доступна услуга Privilege Pass, о которой мало кто знает. Благодаря ей путешественники за отдельную плату имеют возможность пользоваться приоритетной посадкой и брать на борт больше ручной клади.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Читайте также:

Стоит ли переплачивать за WIZZ Privilege Pass

Пассажиры, которые оплатили услугу WIZZ Privilege Pass могут бесплатно бронировать место в самолете и брать с собой на борт 2 единицы ручной клади — сумку размерами до 40 x 30 x 20 см и маленький чемодан размерами до 55 x 40 x 23 см и максимальным весом 10 кг.

Стоимость WIZZ Privilege Pass составляет 249 евро. Услуга действует год и является индивидуализированной — ею не может воспользоваться другой пассажир.

Такая услуга будет полезной для тех, кто часто путешествует самолетом. За каждый перелет необходимо отдавать от 6 до 40 евро за чемодан и отдельно оплачивать бронирование места.

Ранее мы рассказывали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority и помогает ли она сэкономить на багаже.

Также мы писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.

авиарейсы путешествие Wizz Air самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
