Как сэкономить на бронировании мест и багаже — услуга Wizz Privilege Pass

Самолет лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Пассажирам венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air доступна услуга Privilege Pass, о которой мало кто знает. Благодаря ей путешественники за отдельную плату имеют возможность пользоваться приоритетной посадкой и брать на борт больше ручной клади.

Об этом говорится на официальном сайте авиаперевозчика.

Стоит ли переплачивать за WIZZ Privilege Pass

Пассажиры, которые оплатили услугу WIZZ Privilege Pass могут бесплатно бронировать место в самолете и брать с собой на борт 2 единицы ручной клади — сумку размерами до 40 x 30 x 20 см и маленький чемодан размерами до 55 x 40 x 23 см и максимальным весом 10 кг.

Стоимость WIZZ Privilege Pass составляет 249 евро. Услуга действует год и является индивидуализированной — ею не может воспользоваться другой пассажир.

Такая услуга будет полезной для тех, кто часто путешествует самолетом. За каждый перелет необходимо отдавать от 6 до 40 евро за чемодан и отдельно оплачивать бронирование места.

