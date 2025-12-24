Видео
Главная Транспорт Полет с Wizz Air — сколько стоит забронировать место

Полет с Wizz Air — сколько стоит забронировать место

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 18:11
Путешествие с Wizz Air 2026 — сколько мест в самолете и какова стоимость бронирования мест
Самолет Wizz Air. Фото: wizzair.com

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air предлагает пассажирам выгодные цены на билеты. Однако лоукостер ввел отдельную плату за выбор места при бронировании билетов на рейс, стоимость которой зависит от многих факторов.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Читайте также:

Бронирование билетов Wizz Air

Основной флот авиакомпании Wizz Air составляют самолеты Airbus A320 с конфигурацией на 180-186 пассажирских мест.

Пассажиры лоукостера могут выбрать, хотят ли они платить за назначение места в самолете. Если при бронировании билета не выбрать место — оно будет рандомно назначено во время регистрации без дополнительной платы. В частности, регистрация открывается за 12 часов до отправления авиарейса.

Забронировать место без дополнительной платы пассажир также может воспользовавшись пакетом (WIZZ Go & WIZZ Flex) или программой Privilege Pass.

Стоимость бронирования места в самолете компании зависит от направления и даты вылета и стартует от 5 евро. Так, в пиковые периоды придется отдавать от 30 евро.

Ранее мы рассказывали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority и помогает ли она сэкономить на багаже.

Также мы писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.

авиарейсы авиабилеты путешествие Wizz Air туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
