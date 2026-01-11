Wizz Priority — преимущества для пассажиров и цена в 2026 году

Самолет лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air предлагает выгодные цены на билеты, однако лоукостер предоставляет дополнительную возможность сэкономить пассажирам, которые часто летают в отпуск на непродолжительный срок. В частности, путешественники могут приобрести услугу Wizz Priority.

Об этом говориться на официальной странице авиаперевозчика.

Преимущества Wizz Priority

Лоукостер позволяет пассажирам бесплатно взять с собой с собой сумку или чемодан размерами до 40 x 30 x 20 см и весом не более 10 кг. Wizz Priority также дает возможность забронировать ручную кладь с большими размерами.

Так, кроме стандартной ручной клади, путешественники могут брать с собой еще один чемодан размерами до 55 x 40 x 23 см и весом не более 10 кг.

Услуга Wizz Priority идеально подойдет тем пассажирам, которые планируют непродолжительное путешествие. Им не придется дополнительно платить за багаж, который иногда обходится в разы дороже билета.

Путешественникам стоит помнить, что Wizz Priority стоит покупать при бронировании билета, ведь она предоставляется с учетом места в самолете.

Кроме багажа, Wizz Priority предоставляет ряд других преимуществ. Так, пассажиры, которые оплатили данную услугу, могут выбирать места в самолете без доплат и быстрее проходить посадку на самолет. В частности, для них была создана отдельная очередь - их первыми пускают на рейс. Стоимость Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного направления.

