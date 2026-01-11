Видео
Главная Транспорт Как взять на борт Wizz Air больше вещей — полезная услуга

Как взять на борт Wizz Air больше вещей — полезная услуга

Дата публикации 11 января 2026 10:12
Wizz Priority — преимущества для пассажиров и цена в 2026 году
Самолет лоукостера Wizz Air. Фото: wizzair.com

Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air предлагает выгодные цены на билеты, однако лоукостер предоставляет дополнительную возможность сэкономить пассажирам, которые часто летают в отпуск на непродолжительный срок. В частности, путешественники могут приобрести услугу Wizz Priority.

Об этом говориться на официальной странице авиаперевозчика.

Читайте также:

Преимущества Wizz Priority

Лоукостер позволяет пассажирам бесплатно взять с собой с собой сумку или чемодан размерами до 40 x 30 x 20 см и весом не более 10 кг. Wizz Priority также дает возможность забронировать ручную кладь с большими размерами.

Так, кроме стандартной ручной клади, путешественники могут брать с собой еще один чемодан размерами до 55 x 40 x 23 см и весом не более 10 кг.

Услуга Wizz Priority идеально подойдет тем пассажирам, которые планируют непродолжительное путешествие. Им не придется дополнительно платить за багаж, который иногда обходится в разы дороже билета.

Путешественникам стоит помнить, что Wizz Priority стоит покупать при бронировании билета, ведь она предоставляется с учетом места в самолете.

Кроме багажа, Wizz Priority предоставляет ряд других преимуществ. Так, пассажиры, которые оплатили данную услугу, могут выбирать места в самолете без доплат и быстрее проходить посадку на самолет. В частности, для них была создана отдельная очередь - их первыми пускают на рейс. Стоимость Wizz Priority варьируется от 5 до 35 евро и зависит от сезона, времени бронирования билета и конкретного направления.

Ранее мы рассказывали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority и помогает ли она сэкономить на багаже.

Также мы писали, что у Wizz Air строгая политика регистрации на рейс и багажа. Компания штрафует на кругленькую сумму часть пассажиров, которые не успеют вовремя зарегистрироваться на рейс.

авиарейсы правила путешествие Wizz Air туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
