Wizz Air планирует летать в США — что известно

Самолет Wizz Air. Фото: Pexels

Венгерский лоукостер Wizz Air может выйти на трансатлантический рынок. Авиакомпания планирует запустить свои первые рейсы из Британии в Америку.

Об этом пишет The Sun.

Реклама

Читайте также:

Wizz Air планирует летать через океан

Отмечается, что для того, чтобы получить разрешение на полеты в США, авиакомпания уже подала соответствующую заявку в Министерство транспорта (DOT).

О том, куда именно компания планирует открыть первые рейсы мало что известно. Однако, если компания получит разрешение, популярными направлениями из Британии в США, особенно для лоукостеров, являются Нью-Йорк, Майами и Орландо. По данным местных СМИ, Wizz Air надеются начать полеты "как можно быстрее".

Сейчас самый длинный рейс Wizz Air - это маршрут из Лондона (Великобритания) в Джидду (Саудовская Аравия), который длится чуть менее семи часов.

Норвежская авиакомпания Norse Atlantic сейчас осуществляет рейсы из Великобритании в Нью-Йорк и Орландо, а стоимость билетов составляет примерно 400 долларов в одну сторону. Среди других авиакомпаний, которые пытались осуществлять дешевые трансатлантические рейсы, была исландская WOW Air. Однако компания обанкротилась в 2019 году.

Напомним, недавно Wizz Air запустила новые рейсы из ближайшего к Украине аэропорта.

Также мы писали, стоит ли переплачивать за услугу Wizz Priority.