Главная Транспорт Где расположена самая красивая подземка мира и чем она уникальна (фото)

Где расположена самая красивая подземка мира и чем она уникальна (фото)

Дата публикации 11 марта 2026 07:32
Где спрятана самая красивая станция метро в мире — чем она впечатляет
Станция метро "Толедо" в итальянском Неаполе является самой красивой в мире. Фото: Tripadvisor. Коллаж: Новини.LIVE

Станция метро "Толедо" в итальянском Неаполе считается одной из самых красивых и впечатляющих станций метрополитена в мире. Она была спроектирована испанским архитектором Оскаром Тускетсом Бланко.

Новини.LIVE расскажет, чем она поражает туристов со всего мира.

Станция метро будто произведение искусства

Толедо было признано самой красивой станцией метро в Европе и мире по версии авторитетных изданий The Daily Telegraph и CNN. Она поражает своим уникальным дизайном.

Stazioni dell'Arte (буквально "Станции искусства") — это уникальный проект города Неаполя, который превратил некоторые станции метро в подземные художественные галереи.

Всего он включает более 15 станций, где можно найти работы более 90 художников со всего мира. Среди самых известных — Università, Dante, Museo, Materdei, Salvator Rosa, Vanvitelli и другие.

Однако именно Толедо очень сильно выделяется среди них. Ее дизайн вдохновлен морем и светом. Главной особенностью является "Crater de Luz" — большая коническая инсталляция, пропускающая естественный свет. Этот элемент, украшенный мозаикой в голубых и серебряных оттенках, напоминающий подводный мир.

Станцию "Толедо" также украшают мозаики Уильяма Кентриджа и инсталляции Роберта Уилсона, которые добавляют ей особой атмосферы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Станция "Толедо" в Неаполе получила несколько престижных наград. В 2013 году она получила премию Emirates LEAF Award за лучшее общественное сооружение года. В 2015 году она была награждена премией Международной ассоциации тоннелестроения "Оскар подземных сооружений", опередив проекты Сиднея и Иерусалима.

Ранее мы рассказывали, какие станции метро в Киеве могут спасти жизнь в случае ядерной угрозы. В список вошли 3 старейшие станции, которые строили не только как транспортный узел, но и укрытие от сильных взрывов на случай войны.

Также писали о самой глубокой станции метро в мире. Она расположена в Китае на глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам.

Пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до поездов. Во время спуска у пассажиров может закладывать уши из-за резкого изменения давления. Однако есть альтернатива — лифт, спуск на котором занимает всего 53 секунды.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
