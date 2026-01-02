Где в Киеве находится самый длинный эскалатор метро — локация и интересные факты

Эскалатор в метро Киева. Фото: Вечерний Киев

Многие украинцы знают, что самой глубокой станцией столичного метрополитена является "Арсенальная". Однако самый длинный эскалатор расположен на другой станции красной ветки метро Киева — "Крещатик".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Самый длинный эскалатор в метро Киева

Отмечается, что самый длинный эскалатор в метро работает на станции "Крещатик". Он насчитывает 743 ступеньки, а его длина достигает 87 метров. Тоннель на станции простирается на 50 метров.

Этот эскалатор требует особого ухода — для его обслуживания привлечены десятки людей. Подъемником руководит диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Станция "Крещатик" находится на Святошинско-Броварской (красной) линии метрополитена, она была построена в 1960 году. В 1986 году станция получила статус памятника архитектуры местного значения. Она украшена в украинских мотивах. Главной визитной карточкой станции является майолика (вид керамики из обожженной глины — Ред.) с цветочным орнаментом, которую создала художница Оксана Грудзинская.

