Какая станция метро имеет самый длинный эскалатор

Какая станция метро имеет самый длинный эскалатор

ru
Дата публикации 2 января 2026 16:43
Где в Киеве находится самый длинный эскалатор метро — локация и интересные факты
Эскалатор в метро Киева. Фото: Вечерний Киев

Многие украинцы знают, что самой глубокой станцией столичного метрополитена является "Арсенальная". Однако самый длинный эскалатор расположен на другой станции красной ветки метро Киева — "Крещатик".

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

Читайте также:

Самый длинный эскалатор в метро Киева

Отмечается, что самый длинный эскалатор в метро работает на станции "Крещатик". Он насчитывает 743 ступеньки, а его длина достигает 87 метров. Тоннель на станции простирается на 50 метров.

Этот эскалатор требует особого ухода — для его обслуживания привлечены десятки людей. Подъемником руководит диспетчер на станции "Площадь Украинских Героев".

Станция "Крещатик" находится на Святошинско-Броварской (красной) линии метрополитена, она была построена в 1960 году. В 1986 году станция получила статус памятника архитектуры местного значения. Она украшена в украинских мотивах. Главной визитной карточкой станции является майолика (вид керамики из обожженной глины — Ред.) с цветочным орнаментом, которую создала художница Оксана Грудзинская.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ранее мы рассказывали, что поезда метрополитена Харькова курсируют по уникальному сооружению. На одной из веток метро пролегает единственный в мире крытый мост, построенный еще в 1980-х годах.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.

Киев метро путешествие история станции метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
