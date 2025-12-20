Где находится самая глубокая станция метро в мире и как она выглядит (видео)

Станция Hongyancun в Китае. Фото: China Daily

Киевлян иногда раздражает подниматься и спускаться по эскалаторам метро на станциях Арсенальная и Шулявская более пяти минут, но в одном из городов Китая пассажиры вынуждены ждать в разы дольше. Станция Hongyancun в Чунцине расположена на такой глубине, что для того, чтобы добраться до платформы, нужно 10 минут и несколько эскалаторов.

Об этом пишет Metro.

Реклама

Читайте также:

Самая глубокая станция метро в Китае

Отмечается, что самая глубокая станция метро, которая была открыта в 2022 году, расположена в районе Юйчжун. Она находится на впечатляющей глубине 116 метров под поверхностью земли, что эквивалентно 40 этажам. Станция имеет современный интерьер в серых, элегантных тонах.

Во время строительства станции рабочим нужно было 38 минут, чтобы подняться наверх из нижней части станции.

Сейчас пассажирам приходится преодолевать восемь эскалаторов, чтобы добраться до платформы. Во время спуска у пассажиров может закладывать уши из-за резкого изменения давления. Однако есть альтернатива — лифт, спуск на котором занимает всего 53 секунды.

Благодаря уникальному дизайну станция Hongyancun стала туристической достопримечательностью, и посетители со всего мира приезжают, чтобы посмотреть на нее.

Ранее мы рассказывали о работе синей ветки метро в Киеве в декабре 2025 года. В частности, сколько станций она насчитывает, и с каким интервалом движутся поезда в будние и выходные дни.

Также мы делились подборкой самых красивых станций метро в мире, которые должен увидеть каждый. Они поражают своими стильными решениями.