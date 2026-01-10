Полет ребенка без сопровождения взрослых —перечень авиакомпаний, которые предоставляют услугу

Маленькая девочка проходит контроль в аэропорту. Фото: freepik.com

Некоторые авиакомпании мира предоставляют специальную услугу UM (Unaccompanied Minor). Она предусматривает, что в течение всего рейса — от взлета до посадки ребенка будет сопровождать сотрудник аэропорта или бортпроводник.

Новини.LIVE расскажут, какие компании предоставляют такие услуги.

Реклама

Читайте также:

Wizz Air

По общим правилам авиакомпании, самостоятельно может летать пассажир старше 14 лет. Однако 16-летняя особа имеет право сопровождать на борту ребенка, не достигшего 14-летнего возраста.

В этом случае важно в одно время бронировать билеты. Однако компания не предоставляет услугу UM (Unaccompanied Minor), поэтому лицо моложе 14 лет не имеет права лететь без сопровождения взрослых.

Ryanair

Ирландский лоукостер не позволяет самостоятельно летать лицам до 16 лет. Родителям важно покупать билеты своему ребенку в рамках одного бронирования. Если забыли связать — можно в течение суток сделать это на сайте авиаперевозчика. За более 24 часов после бронирования услуга будет стоить 30 евро.

МАУ

Компания позволяет перелеты без сопровождения взрослых для внутренних рейсов - с 14 лет, для международных — с 16 лет. МАУ предлагает услугу UM (Unaccompanied Minor) для детей от 5 до 16 лет. Ее стоимость составляет от 35 до 150 евро за перелет в одну сторону. Таким образом, детям до 5 лет запрещено путешествовать без родителей или опекунов.

SkyUp

Здесь действуют аналогичные правила относительно внутренних и международных полетов. Однако сопровождение здесь стоит в разы дешевле — около 60 долларов за один рейс. UM в SkyUp доступна для детей в возрасте от 5 до 16 лет.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.