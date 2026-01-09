Метро в Харькове — где находится самая глубокая станция и чем она уникальна

Харьковский метрополитен. Фото: @kh_metro

Метрополитен в Харькове является главной транспортной артерией города. Ежедневно его поездами добираются до работы и других локаций жители и гости первой столицы Украины. Кроме того, в стенах метро можно спрятаться от российских бомб, ракет и беспилотников, которыми враг регулярно атакует город.

Новини.LIVE подробнее расскажут о самой глубокой станции Харьковского метрополитена.

Станция метро "Ярослава Мудрого"

Самой глубокой станцией харьковского метрополитена является "Ярослава Мудрого". Она расположена между станциями "Киевская" и "Университет". Ранее она была названа в честь русского классика Александра Пушкина — Пушкинская. Она расположена на глубине 35 метров.

Протяженность эскалатора станции составляет 365 ступеней, а высота подъема по вертикали — около 30 метров.

Станция "Пушкинская" на Салтовской линии была открыта 11 августа 1984 года. Ее дизайн отражает архитектуру дворцов и театров пушкинских времен.

Станция "Ярослава Мудрого". Фото: infocity.kharkiv.ua

На фоне постоянных атак врага, 26 апреля 2024 года станция была переименована в "Ярослава Мудрого". Памятник этому князю Киевской Руси расположен у выхода из станции.

Проезд в метро — бесплатный, до начала войны билеты стоили так же как и в киевском метрополитене — 8 гривен.

