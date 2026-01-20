Видео
Воздушный маршрут через весь город — Мехико готовится к рекорду

Воздушный маршрут через весь город — Мехико готовится к рекорду

Дата публикации 20 января 2026 13:10
В Мехико строят самую длинную в мире городскую канатную дорогу — сколько километров
Канатная подвесная система Мехико. Фото: Cdmx.gov.mx

В столице Мексики начали большой транспортный проект, который уже называют рекордным. Город строит самую длинную в мире городскую канатную дорогу, которая должна облегчить передвижение по мегаполису.

О строительстве сообщает ЦТС.

Читайте также:

Что именно строят

Канатная подвесная система соединит 53 района Мехико. Общая длина сети превысит 50 километров, что в пять раз больше любой другой городской "канатки" в мире.

Система будет состоять из 642 кабинок. Они будут перевозить около 3000 пассажиров ежечасно.

Новая линия и маршруты

Речь идет о линии 5 с двенадцатью станциями. Она соединит районы Альваро Обрегон, Магдалена Контрерас и Бенито Хуарес.

Длина этой линии составляет 15,2 километра. Работы начались в ноябре 2025 года, открытие запланировано на 2028 год.

Сколько стоит проект

Общие инвестиции в строительство — 7,9 миллиарда мексиканских песо, или примерно 372 миллиона евро.

Стоимость проезда будет составлять 7 песо. Дети до пяти лет и люди от 60 лет будут пользоваться этой дорогой бесплатно.

Зачем Мехико канатные дороги

Агломерация Мехико имеет более 20 миллионов жителей. Канатные дороги здесь давно используют как полноценный общественный транспорт. В частности, он соединяет густонаселенные районы на окраинах с общей транспортной сетью для уменьшения дорожных заторов.

Строительством линии 5 занимается компания Doppelmayr из Форарльберга, которая уже реализовала в городе две подобные канатные линии.

Ранее мы писали, что в Австрии открыли новую железнодорожную линию Koralm, маршрутом длиной 130 км. Отныне пассажирские поезда курсируют между Грацем и Клагенфуртом всего за 41 минуту. Железную дорогу строили более 20 лет.

Также мы сообщали, что во Львове взялись за строительство городской электрички.

рекорд Мексика общественный транспорт перевозки пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
