В Мехико строят самую длинную в мире городскую канатную дорогу — сколько километров

Канатная подвесная система Мехико. Фото: Cdmx.gov.mx

В столице Мексики начали большой транспортный проект, который уже называют рекордным. Город строит самую длинную в мире городскую канатную дорогу, которая должна облегчить передвижение по мегаполису.

О строительстве сообщает ЦТС.

Что именно строят

Канатная подвесная система соединит 53 района Мехико. Общая длина сети превысит 50 километров, что в пять раз больше любой другой городской "канатки" в мире.

Система будет состоять из 642 кабинок. Они будут перевозить около 3000 пассажиров ежечасно.

Новая линия и маршруты

Речь идет о линии 5 с двенадцатью станциями. Она соединит районы Альваро Обрегон, Магдалена Контрерас и Бенито Хуарес.

Длина этой линии составляет 15,2 километра. Работы начались в ноябре 2025 года, открытие запланировано на 2028 год.

Сколько стоит проект

Общие инвестиции в строительство — 7,9 миллиарда мексиканских песо, или примерно 372 миллиона евро.

Стоимость проезда будет составлять 7 песо. Дети до пяти лет и люди от 60 лет будут пользоваться этой дорогой бесплатно.

Зачем Мехико канатные дороги

Агломерация Мехико имеет более 20 миллионов жителей. Канатные дороги здесь давно используют как полноценный общественный транспорт. В частности, он соединяет густонаселенные районы на окраинах с общей транспортной сетью для уменьшения дорожных заторов.

Строительством линии 5 занимается компания Doppelmayr из Форарльберга, которая уже реализовала в городе две подобные канатные линии.

