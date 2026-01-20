Відео
Повітряний маршрут через все місто — Мехіко готується до рекорду

Повітряний маршрут через все місто — Мехіко готується до рекорду

Дата публікації: 20 січня 2026 13:10
У Мехіко будують найдовшу у світі міську канатну дорогу — скільки километрів
Канатна підвісна система Мехіко. Фото: Cdmx.gov.mx

У столиці Мексики розпочали великий транспортний проєкт, який уже називають рекордним. Місто будує найдовшу у світі міську канатну дорогу, яка має полегшити пересування мегаполісом. 

Про будівництво повідомляє ЦТС

Що саме будують 

Канатна підвісна система з’єднає 53 райони Мехіко. Загальна довжина мережі перевищить 50 кілометрів, що у п'ять разів більше за будь-яку іншу міську "канатку" у світі. 

Система складатиметься з 642 кабінок. Вони перевозитимуть близько 3000 пасажирів щогодини. 

Нова лінія та маршрути 

Йдеться про лінію 5 із дванадцятьма станціями. Вона з’єднає райони Альваро Обрегон, Магдалена Контрерас і Беніто Хуарес. 

Довжина цієї лінії складає 15,2 кілометра. Роботи розпочалися в листопаді 2025 року, відкриття заплановане на 2028 рік. 

Скільки коштує проєкт 

Загальні інвестиції в будівництво — 7,9 мільярда мексиканських песо, або приблизно 372 мільйони євро. 

Вартість проїзду буде складати 7 песо. Діти до п’яти років і люди від 60 років будуть користуватися цією дорогою безкоштовно. 

Навіщо Мехіко канатні дороги 

Агломерація Мехіко має понад 20 мільйонів мешканців. Канатні дороги тут давно використовують як повноцінний громадський транспорт. Зокрема, він з’єднує густонаселені райони на околицях із загальною транспортною мережею для зменшення заторів. 

Будівництвом лінії 5 займається компанія Doppelmayr з Форарльберга, яка вже реалізувала в місті дві подібні канатні лінії. 

Раніше ми писали, що у Австрії відкрили нову залізничну лінію Koralm, маршрутом довжиною 130 км. Відтепер пасажирські поїзди курсують між Грацом і Клагенфуртом всього за 41 хвилину. Залізницю будували понад 20 років.

Також ми повідомляли, що у Львові взялися за будівництво міської електрички

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
