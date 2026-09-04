Метро в Харькове: как работает в сентябре 2026 года

Метро в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В разгар войны метрополитен в Харькове остается одной из главных артерий города. Его линии соединяют разные районы города с центром, кроме того, в его стенах можно спастись при ударах России. В сентябре 2026 года метро будет работать по обычному и стабильному графику.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский метрополитен .

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Как работает метро Харькова в сентябре 2026 года

Метро Харькова насчитывает 30 станций, расположенных на трех линиях метро (синяя, красная и зеленая) и соединяют разные районы города.

Пересадочные узлы в метро Харькова:

"Майдан Конституции" ↔ "Исторический музей" - пересадка между Холодногорско-Заводской (красной) и Салтовской (синей) линиями;

"Университет" ↔ "Госпром" - пересадка между Салтовской (синей) и Алексеевской (зеленой) линиями;

"Спортивная" ↔ "Метростроителей" - пересадка между Холодногорско-Заводской (красной) и Алексеевской (зеленой) линиями.

В сентябре 2026 года подземка открывает свои двери для пассажиров ежедневно с 5:30 до 21:30. В будние поезда курсируют каждые 10 минут, после 20 часов время ожидания возрастает до 15-25 минут.

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В выходные и праздничные дни интервал растет 20 минут, в вечернее время — 25 минут.

Во время комендантского часа метро в Харькове принимает пассажиров во время воздушной тревоги. Однако каждому гражданину необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Карта метро в Харькове. Фото: metro.kharkiv.ua

С 24 июня 2022 проезд в метро Харькова бесплатный. В частности, в сентябре 2026 г. вход для горожан и гостей города остается свободным.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, о самом коротком метро в мире . Подземка насчитывает всего шесть станций и единственный тоннель, длина которого составляет не более 1,8 км. Вагоны метро курсируют по подземному склону, а внутри каждого вагона и на платформах предусмотрены ступени для пассажиров.

Также Новини.LIVE писали о самых красивых станциях столичного метрополитена, которые стоит увидеть каждому иностранцу. Благодаря уникальным интерьерам они запечатлеваются в памяти. Одна из этих станций была признана лучшей иностранными авторитетными изданиями The Daily Telegraph и The Guardian.