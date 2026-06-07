Аэропорты вблизи Украины: как выгодно ехать из Киева

Закрытое небо над Украиной. Фото: скриншот Flightradar24

Из-за закрытого неба над Украиной украинцам приходится преодолеть настоящий квест, чтобы попасть на курорт своей мечты. Если вы планируете выезд за границу большой семьей — важна каждая сэкономленная минута в дороге. Перед поездкой стоит тщательно спланировать свой маршрут.

Редакция Новини.LIVE расскажет, какой аэропорт в ЕС ближе всего к Киеву.

Какой аэропорт ближе всего к украинской границе из Киева

Перед поездкой за границу на собственном авто, какое расстояние вам придется преодолеть до аэропорта той или иной страны и выбрать наиболее оптимальный и выгодный маршрут.

В частности, украинцам будет удобно добраться до Европы и популярных курортов из польских городов Жешув (725 километров от Киева) и Люблин (605 километров от Киева). Дорога по польскому Кракову составит около 10 часов на авто (881 километр от столицы). Последний является базами лоукостеров Ryanair и Wizz Air, так что туристам открываются десятки доступных направлений "не за все деньги мира".

Расстояние от Киева до аэропорта Жешува. Фото: скриншот

Расстояние от Киева до аэропорта Люблина. Фото: скриншот

Как вариант, киевляне могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева). Однако путешественникам стоит учесть, что аэропорты здесь довольно небольшие и поэтому доступно небольшое количество направлений.

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Расстояние от Киева до аэропорта Яссы. Фото: скриншот

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какие дни недели можно "урвать" дешевые авиабилеты. Оказалось, что авиакомпании иногда обнародуют специальные предложения поздно в понедельник, когда меньше людей ищет рейсы, и эти предложения могут действовать вплоть до вторника утром.

Также Новини.LIVE писали, что международный аэропорт Дубая DXB должны закрыть до 2035 года. Все рейсы должны перенести в новый авиационный узел Аль-Мактум с 5 параллельными взлетными полосами и около 400 гейтами. Новый аэропорт закрепит роль Дубая как одного из главных центров мировой авиации.