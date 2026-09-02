Молния ударила в самолет: пилот рассказал, представляет ли она угрозу для пассажиров

Пилот рассказал, может ли молния сбить самолёт
А вы когда-нибудь задумывались, что будет, если молния ударит в самолет? Казалось бы, благодаря технологиям самолеты защищены от возможных угроз. Однако сотрудник авиации рассказал об основных опасностях, если самолет окажется среди грозовых облаков.
Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.
Представляет ли молния угрозу для самолета
Пилот рассказал, что ни одна авиакомпания не заходит в грозовые облака и всегда их облетает.
"Внутри сильная турбулентность, обледенение, шквалы, град, и самое главное — это электрическая активность", — пояснил он.
Специалист признался, что главная ирония заключается в том, что молния может ударить в самолет даже вблизи грозовой активности, однако это маловероятно.
"Давайте вспомним немного физики. Как это работает? Фюзеляж — это как сетка Фарадея. Ток проходит по поверхности самолета, входит в одну точку и выходит из другой, внутрь он не попадает", — заверил пилот.
Сетка Фарадея (или клетка Фарадея) — это защитный барьер из проводящего материала в виде сетки, который задерживает электромагнитные волны.
Пилот объяснил, что при попадании молнии в самолет пассажиры обычно видят только короткую вспышку света, которая не представляет никакой опасности. Внутри самолета все тихо и безопасно.
Однако от ударов молнии повреждается поверхность самолета — страдает краска или остаётся небольшой след от копоти.
@kovalchuk.artem7
⚡️ Что происходит, если в самолёт ударяет молния? Самолёт работает как клетка Фарадея — электрический заряд проходит по обшивке и не попадает в салон. Для пассажиров это безопасно. Для пилотов — это просто ещё одно напоминание о том, насколько могущественна стихия неба. Больше материалов об авиации Украины в Instagram 🇺🇦 😉 @kovalchuk.artem #aviation #lightningstrike #pilotlife #aviationfacts #boeing737♬ оригинальный звук — Artem Kovalchuk | Captain B737
Иногда молнии также могут вызывать сбои в работе датчиков или радионавигационных приборов — поэтому у самолета всегда есть резервные, дублированные системы.
Пилот объяснил, что самым неприятным является не сам удар, а яркая вспышка. По его словам, она может на секунду ослепить, особенно ночью, или вообще привести к потере зрения.
Мужчина также заверил, что даже в том случае, если молния все-таки поразит самолет, пилоты обязательно проверяют необходимые системы в полете, а уже на земле технический персонал проводит полный осмотр самолета.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).
Также Новини.LIVE писали, для чего нужны крошечные отверстия в иллюминаторах самолетов. Эти отверстия на самом деле не проходят насквозь через все стекло. Иллюминаторы в самолетах состоят из трех слоев акрила, и отверстие проходит только через среднее стекло.