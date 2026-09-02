Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Пилот рассказал, может ли молния сбить самолёт

Пилот рассказал, может ли молния сбить самолёт

Ua ru
2 сентября 2026 14:25
Молния ударила в самолет: пилот рассказал, представляет ли она угрозу для пассажиров
Самолет Emirates. Фото: Юлия Ляхова/Новини.LIVE

А вы когда-нибудь задумывались, что будет, если молния ударит в самолет? Казалось бы, благодаря технологиям самолеты защищены от возможных угроз. Однако сотрудник авиации рассказал об основных опасностях, если самолет окажется среди грозовых облаков.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

Реклама

Представляет ли молния угрозу для самолета

Пилот рассказал, что ни одна авиакомпания не заходит в грозовые облака и всегда их облетает.

"Внутри сильная турбулентность, обледенение, шквалы, град, и самое главное — это электрическая активность", — пояснил он.

Специалист признался, что главная ирония заключается в том, что молния может ударить в самолет даже вблизи грозовой активности, однако это маловероятно.

Читайте также:

"Давайте вспомним немного физики. Как это работает? Фюзеляж — это как сетка Фарадея. Ток проходит по поверхности самолета, входит в одну точку и выходит из другой, внутрь он не попадает", — заверил пилот.

Сетка Фарадея (или клетка Фарадея) — это защитный барьер из проводящего материала в виде сетки, который задерживает электромагнитные волны.

Пилот объяснил, что при попадании молнии в самолет пассажиры обычно видят только короткую вспышку света, которая не представляет никакой опасности. Внутри самолета все тихо и безопасно.

Однако от ударов молнии повреждается поверхность самолета — страдает краска или остаётся небольшой след от копоти.

@kovalchuk.artem7

⚡️ Что происходит, если в самолёт ударяет молния? Самолёт работает как клетка Фарадея — электрический заряд проходит по обшивке и не попадает в салон. Для пассажиров это безопасно. Для пилотов — это просто ещё одно напоминание о том, насколько могущественна стихия неба. Больше материалов об авиации Украины в Instagram 🇺🇦 😉 @kovalchuk.artem #aviation #lightningstrike #pilotlife #aviationfacts #boeing737

♬ оригинальный звук — Artem Kovalchuk | Captain B737

Иногда молнии также могут вызывать сбои в работе датчиков или радионавигационных приборов — поэтому у самолета всегда есть резервные, дублированные системы.

Пилот объяснил, что самым неприятным является не сам удар, а яркая вспышка. По его словам, она может на секунду ослепить, особенно ночью, или вообще привести к потере зрения.

Мужчина также заверил, что даже в том случае, если молния все-таки поразит самолет, пилоты обязательно проверяют необходимые системы в полете, а уже на земле технический персонал проводит полный осмотр самолета.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в какой аэропорт выгоднее всего планировать свой маршрут из Киева. В частности, путешественники могут вылететь из румынских городов Яссы (578 километров от Киева) и Сучавы (625 километров от Киева).

Также Новини.LIVE писали, для чего нужны крошечные отверстия в иллюминаторах самолетов. Эти отверстия на самом деле не проходят насквозь через все стекло. Иллюминаторы в самолетах состоят из трех слоев акрила, и отверстие проходит только через среднее стекло.

авиарейсы самолет молния
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации