Молния ударила в самолет: пилот рассказал, представляет ли она угрозу для пассажиров

Самолет Emirates. Фото: Юлия Ляхова/Новини.LIVE

А вы когда-нибудь задумывались, что будет, если молния ударит в самолет? Казалось бы, благодаря технологиям самолеты защищены от возможных угроз. Однако сотрудник авиации рассказал об основных опасностях, если самолет окажется среди грозовых облаков.

Об этом рассказал пилот SkyUp kovalchuk.artem7 в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Представляет ли молния угрозу для самолета

Пилот рассказал, что ни одна авиакомпания не заходит в грозовые облака и всегда их облетает.

"Внутри сильная турбулентность, обледенение, шквалы, град, и самое главное — это электрическая активность", — пояснил он.

Специалист признался, что главная ирония заключается в том, что молния может ударить в самолет даже вблизи грозовой активности, однако это маловероятно.

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"Давайте вспомним немного физики. Как это работает? Фюзеляж — это как сетка Фарадея. Ток проходит по поверхности самолета, входит в одну точку и выходит из другой, внутрь он не попадает", — заверил пилот.

Сетка Фарадея (или клетка Фарадея) — это защитный барьер из проводящего материала в виде сетки, который задерживает электромагнитные волны.

Пилот объяснил, что при попадании молнии в самолет пассажиры обычно видят только короткую вспышку света, которая не представляет никакой опасности. Внутри самолета все тихо и безопасно.

Однако от ударов молнии повреждается поверхность самолета — страдает краска или остаётся небольшой след от копоти.

Иногда молнии также могут вызывать сбои в работе датчиков или радионавигационных приборов — поэтому у самолета всегда есть резервные, дублированные системы.

Пилот объяснил, что самым неприятным является не сам удар, а яркая вспышка. По его словам, она может на секунду ослепить, особенно ночью, или вообще привести к потере зрения.

Мужчина также заверил, что даже в том случае, если молния все-таки поразит самолет, пилоты обязательно проверяют необходимые системы в полете, а уже на земле технический персонал проводит полный осмотр самолета.

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