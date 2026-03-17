Украина готовится к возобновлению авиарейсов: Кабмин создал рабочую групу

Дата публикации 17 марта 2026 12:26
Украина готовится к возобновлению авиарейсов: правительство создало специальную рабочую
Стойки регистрации на рейс в аэропорту Борисполь. Фото: instagram.com/kbp_airport

В Украине началась подготовка к возобновлению работы аэропортов. Министерство развития общин и территорий Украины уже создало специальную рабочую группу. Она будет работать над восстановлением гражданских полетов над украинским небом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий указ вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.

Отмечается, что созданная рабочая группа будет заниматься разработкой предложений для восстановления полетов гражданской авиации и обеспечения безопасности критической инфраструктуры в отрасли.

Специалисты будут готовить рекомендации и предложения для руководства Минрегиона о восстановлении работы украинских аэропортов после полномасштабного вторжения и защиты гражданской авиационной инфраструктуры.

Возглавил рабочую группу заместитель министра Минразвития Сергей Деркач. Он сможет привлекать к работе в пределах компетенции органы исполнительной власти и местного самоуправления.

В состав специальной группы кроме Деркача вошел заместитель директора Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности — начальник управления превентивной деятельности в сфере пожарной безопасности Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Батечко, первый заместитель председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Николай Бойко и другие.

Как пояснил эксперт по вопросам авиационного рынка в эфире Вечер.LIVE Богдан Долинце, отечественные аэропорты способны полноценно заработать уже через один-два месяца.

"Аэропорты регулярно отчитывались, что у них персонал проходит обучение, поддерживает действенность свидетельства, сертификаты, лицензии. И, в принципе, им необходимо от одного до полутора-двух месяцев для того, чтобы восстановить возможность принимать гражданские пассажирские и грузовые авиарейсы", — сказал он.

По его словам, первыми откроют рейсы именно украинские авиакомпании, ведь европейским перевозчикам нужно дополнительное время для согласования всех бюрократических вопросов.

Ранее мы рассказывали, что одна из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates отказала россиянам в посадке на самолет. Они не смогли вылететь рейсом из столицы Мальдив Мале в Дубай (ОАЭ) из-за своего гражданства.

Из-за отказа граждане страны-агрессора вынуждены были самостоятельно искать жилье и оплачивать его из своего кошелька. Россиян даже не впустили внутрь терминала — им заявили, что они мешают проходу других пассажиров.

Также мы писали, какой аэропорт мира считают одним из самых опасных в Европе. Дело в том, что самолеты садятся между скалистыми стенами и даже незначительное отклонение от заданной траектории сразу уменьшает расстояние до гор до минимально допустимого предела.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
