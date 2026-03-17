Украина готовится к возобновлению авиарейсов: правительство создало специальную рабочую

Украина готовится к возобновлению авиарейсов: Кабмин создал рабочую групу
В Украине началась подготовка к возобновлению работы аэропортов. Министерство развития общин и территорий Украины уже создало специальную рабочую группу. Она будет работать над восстановлением гражданских полетов над украинским небом.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующий указ вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы.
Украина работает над восстановлением аэропортов
Отмечается, что созданная рабочая группа будет заниматься разработкой предложений для восстановления полетов гражданской авиации и обеспечения безопасности критической инфраструктуры в отрасли.
Специалисты будут готовить рекомендации и предложения для руководства Минрегиона о восстановлении работы украинских аэропортов после полномасштабного вторжения и защиты гражданской авиационной инфраструктуры.
Возглавил рабочую группу заместитель министра Минразвития Сергей Деркач. Он сможет привлекать к работе в пределах компетенции органы исполнительной власти и местного самоуправления.
В состав специальной группы кроме Деркача вошел заместитель директора Департамента гражданской защиты и превентивной деятельности — начальник управления превентивной деятельности в сфере пожарной безопасности Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Батечко, первый заместитель председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Николай Бойко и другие.
Как пояснил эксперт по вопросам авиационного рынка в эфире Вечер.LIVE Богдан Долинце, отечественные аэропорты способны полноценно заработать уже через один-два месяца.
"Аэропорты регулярно отчитывались, что у них персонал проходит обучение, поддерживает действенность свидетельства, сертификаты, лицензии. И, в принципе, им необходимо от одного до полутора-двух месяцев для того, чтобы восстановить возможность принимать гражданские пассажирские и грузовые авиарейсы", — сказал он.
По его словам, первыми откроют рейсы именно украинские авиакомпании, ведь европейским перевозчикам нужно дополнительное время для согласования всех бюрократических вопросов.
