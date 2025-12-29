Видео
Авиабилеты в популярную страну существенно подорожают

Авиабилеты в популярную страну существенно подорожают

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 20:25
Цены на авиабилеты в Британию вырастут минимум вдвое — детали
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

В ближайшее время может существенно вырасти цена на авиабилеты в Великобританию. Это связано с изменением ставки налогов на недвижимость в стране, из-за чего аэропорты страны понесут большие расходы.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте также:

Рост налогов для аэропортов в Британии

Отмечается, что региональные аэропорты являются одними из тех, кто первыми столкнется с самым резким повышением ставок налога на бизнес среди всех секторов Британии из-за пересмотра оценки недвижимости, лежащей в основе этого налога.

По расчетам глобальной налоговой фирмы Ryan на основе данных Агентства по оценке недвижимости, в некоторых случаях оценочная стоимость во время последней переоценки недвижимости выросла более чем в шесть раз, что привело к резкому росту налоговых счетов.

Даже с учетом переходных льгот, которые ограничивают повышение до 30% в следующем году, региональные аэропорты все равно несут одни из самых больших денежных расходов в стране. Их счета в течение следующих трех лет вырастут более чем в несколько раз.

Из-за вышеупомянутых изменений сначала неизбежно вырастут сборы аэропортов, а также расходы авиакомпаний. Эти факторы, конечно, повлияют на стоимость билетов.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, что уже с начала следующего года пассажиры одной из крупнейших в мире бюджетных авиакомпаний вынуждены будут оплачивать два места.

Великобритания налоги аэропорты авиабилеты путешествие
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
