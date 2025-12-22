Видео
Главная Транспорт Аэропорт Дубая ввел новые правила для пассажиров — детали

Аэропорт Дубая ввел новые правила для пассажиров — детали

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 12:27
Правила перевозки ручной клади в аэропортах Дубая — как не нарваться на штрафы
Международный аэропорт Дубай. Фото: Simon Calder

Международный аэропорт Дубая (DXB) остается одним из самых загруженных в мире. Чтобы пройти контроль без проблем после внедрением автоматизированных систем обработки багажа, пассажиры должны придерживаться строгих правил. В противном случае путешественники рискуют столкнуться с задержками или отказами.

Об этом пишет Travel and tour world.

Читайте также:

Перевозка ручной клади в аэропортах Дубая

В аэропортах Дубая ввели строгие правила перевозки ручной клади с целью оптимизации работы и соблюдения стандартов безопасности.

Все жидкости, гели и аэрозоли должны быть в емкостях объемом не более 100 мл. Общий объем не должен превышать 1 литр.

Предметы должны помещаться в прозрачный пластиковый пакет размером примерно 20 см x 20 см, который можно закрыть.

Портативные зарядные устройства разрешается перевозить только в ручной клади. Каждый пассажир может перевозить только одно (1) портативное зарядное устройство (мощностью менее 100 Вт-ч). Портативные зарядные устройства должны храниться под сиденьем и не могут быть размещены в багажных полках над головой во время полета. Устройства с батареями мощностью более 160 Вт-ч запрещаются.

Ранее мы рассказывали о компаниях с лучшим бизнес-классом, которые могут похвастаться качественным обслуживанием, роскошными креслами в салоне и другими удобствами во время полета.

Также мы писали, как не стать жертвой преступников в аэропорту и сохранить свой чемодан и ценные вещи. Вам пригодятся яркие ленты и наклейки.

аэропорты путешествие Дубай самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
