Leo Express открыл продажу билетов на новый поезд до границы Украины — какие цены на билеты

Поезд Leo Express. Фото: railwaypro.com

Чешский частный пассажирский перевозчик Leo Express вскоре запустит поезд из Германии, через Чехию и Польшу до украинской границы. Билеты уже доступны в продаже, их ценник стартует от 10 евро.

Об этом говорится на сайте железнодорожного перевозчика.

Реклама

Читайте также:

Новый поезд Leo Express

Отмечается, что новый поезд будет курсировать один раз в день в обоих направлениях. Маршрут будет стартовать из пограничного польского города Перемышль и проходит через Краков, Остраву, Прагу, Дрезден, Лейпциг и Эрфурт и прибывать во Франкфурт и аэропорт Франкфурта.

Билеты на новую линию, которая начнет работать 25 июня 2026 года, уже доступны в продаже. Их ценник стартует от 10 евро.

Поезда Leo Express на этом маршруте будут оснащены Wi-Fi, розетками, кондиционером и дополнительными услугами — можно будет заказать еду или напитки.

Поезд будет отправляться из Перемышля в 13:31 и прибывать в аэропорт Франкфурта на следующий день в 07:53. Обратно из Франкфурта будет отправляться в 08:27 и прибывать в Перемышль в 02:23.

Бронирование мест в поездах Leo Express

Сейчас билеты продаются без бронирования мест. Однако уже в этом месяце Leo Express введет билеты с бронированием мест, а также бизнес-класс для еще более комфортных путешествий. Клиенты, которые приобретут билеты без бронирования мест, смогут выбрать свое место после внедрения изменений.

Ранее опытная туристка рассказала, как не потерять средства и с комфортом путешествовать поездами RegioJet.

Также мы писали, что польский перевозчик PKP Intercity приобретет 20 скоростных электропоездов, которые будут способны развивать скорость до 320 км/ч. Их запуск запланирован после 2027 года.