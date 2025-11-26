Как выглядит детский вагон УЗ — фото

Купе в детских вагонах. Фото: пресс-служба УЗ

Летом 2024 Укрзализныця впервые открыла продажу билетов на детские вагоны поезда №15/16 Харьков — Ясиня. Они были спроектированы в сотрудничестве и при финансовой поддержке UNICEF Ukraine. Новые вагоны получили современные решения, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными.

В пресс-службе Укрзализныци рассказали о том, чем детские вагоны отличаются от обычных.

Детские вагоны УЗ

Специальные вагоны идеально подойдут прежде всего для малышей в возрасте от 0 до 8 лет. Билеты можно приобрести исключительно в официальном приложении УЗ, где они имеют отдельную маркировку.

В коридоре размещены интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для их безопасного передвижения. Малыши могут легко различать каждое купе, поскольку они маркированы "Искорками суперсил" — персонажами кукольного театра, которые разработал Детский фонд ООН.

В компании добавили, что в каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров. Для детей также установили увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.

Туалетные комнаты в новых вагонах оснащены дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз.

Укрзализныця и UNICEF Ukraine вместе запустили уже восемь детских вагонов по маршрутам: