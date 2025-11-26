Видео
Україна
Видео

Детские вагоны УЗ — как путешествуют малыши и их родители (фото)

Детские вагоны УЗ — как путешествуют малыши и их родители (фото)

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 09:02
обновлено: 08:20
Как выглядит детский вагон УЗ — фото
Купе в детских вагонах. Фото: пресс-служба УЗ
Ключевые моменты Детские вагоны УЗ

Летом 2024 Укрзализныця впервые открыла продажу билетов на детские вагоны поезда №15/16 Харьков — Ясиня. Они были спроектированы в сотрудничестве и при финансовой поддержке UNICEF Ukraine. Новые вагоны получили современные решения, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными.

В пресс-службе Укрзализныци рассказали о том, чем детские вагоны отличаются от обычных.

Читайте также:

Детские вагоны УЗ

Специальные вагоны идеально подойдут прежде всего для малышей в возрасте от 0 до 8 лет. Билеты можно приобрести исключительно в официальном приложении УЗ, где они имеют отдельную маркировку.

В коридоре размещены интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для их безопасного передвижения. Малыши могут легко различать каждое купе, поскольку они маркированы "Искорками суперсил" — персонажами кукольного театра, которые разработал Детский фонд ООН.

В компании добавили, что в каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров. Для детей также установили увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Туалетные комнаты в новых вагонах оснащены дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз.

Укрзализныця и UNICEF Ukraine вместе запустили уже восемь детских вагонов по маршрутам:

  • №15/16 "Лесь Курбас" сообщением Харьков — Ясиня;
  • №17/18 "Сковорода" сообщением Харьков — Ужгород;
  • №41/42 Днепр — Трускавец;
  • №26/25 Одесса — Ясиня;
  • №351/352 Киев — Кишинев;
  • №81/82 Киев — Ужгород.

 

Укрзализныця дети путешествие транспорт туризм вагон
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
