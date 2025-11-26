Как выглядит детский вагон УЗ — фото

Детские вагоны УЗ — как путешествуют малыши и их родители (фото)
Летом 2024 Укрзализныця впервые открыла продажу билетов на детские вагоны поезда №15/16 Харьков — Ясиня. Они были спроектированы в сотрудничестве и при финансовой поддержке UNICEF Ukraine. Новые вагоны получили современные решения, которые делают путешествия маленьких украинцев и их родителей более комфортными.
В пресс-службе Укрзализныци рассказали о том, чем детские вагоны отличаются от обычных.
Детские вагоны УЗ
Специальные вагоны идеально подойдут прежде всего для малышей в возрасте от 0 до 8 лет. Билеты можно приобрести исключительно в официальном приложении УЗ, где они имеют отдельную маркировку.
В коридоре размещены интерактивные плакаты, бизиборды с подвижными элементами и детские поручни с мягкой обивкой для их безопасного передвижения. Малыши могут легко различать каждое купе, поскольку они маркированы "Искорками суперсил" — персонажами кукольного театра, которые разработал Детский фонд ООН.
В компании добавили, что в каждом купе есть учебно-развлекательные материалы, инструкции для зарядки, настольная игра и манеж для самых маленьких пассажиров. Для детей также установили увеличенный ограничитель верхней полки с противоударной накладкой.
Туалетные комнаты в новых вагонах оснащены дополнительными гигиеническими средствами, пеленальным столиком и специальными детскими накладками на унитаз.
Укрзализныця и UNICEF Ukraine вместе запустили уже восемь детских вагонов по маршрутам:
- №15/16 "Лесь Курбас" сообщением Харьков — Ясиня;
- №17/18 "Сковорода" сообщением Харьков — Ужгород;
- №41/42 Днепр — Трускавец;
- №26/25 Одесса — Ясиня;
- №351/352 Киев — Кишинев;
- №81/82 Киев — Ужгород.
Читайте Новини.LIVE!