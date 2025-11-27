Укрзализныця синхронизирует украинские рейсы с поездами в Германию — направления

Поезд Украхализници. Фото: УЗ

В новом графике движения на 2025 и 2026 год Укрзализныця благодаря тесному сотрудничеству с зарубежными партнерами синхронизирует украинские рейсы с поездами в Германию. Такое решение компании существенно упростит логистику украинцам, которые эвакуировались в эту европейскую страну, ведь они вынуждены ездить домой с большим количеством пересадок.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Удобные маршруты в Германию

В компании рассказали, что Германия дала приют 1,14 млн украинцев и опередила по количеству Польшу. В УЗ сообщили, что уже со следующего месяца трансграничное сообщение между Германией и Польшей возрастет на 54%. В частности, вместо 11 прямых маршрутов будет курсировать 17.

Таким образом, возвращаясь домой или отправляясь в Германию, украинцам будет достаточно сделать всего одну пересадку.

Пересадки в Перемышле

Поезд №51К Киев — Перемышль. Прибытие в 05:00, для пересадки на EC134 Via Regia Перемышль — Лейпциг (отправление 07:12). В Лейпциге доступны скоростные поезда по всей Европе.



Поезд №63/64 Харьков — Перемышль. Прибытие в Перемышль: 16:59, пересадка на EN417 Carpatia Перемышль — Прага — Мюнхен (отправление 17:51), который следует в столицу Баварии через Прагу.



Поезд №31/32 Запорожье — Перемышль Прибытие в Перемышль: 08:18. У пассажиров есть почти час, чтобы пересесть на EC58 Galicja Перемышль — Берлин (отправление 09:09).

Пересадки в Холме

№119/120 Днепр — Холм (с двумя пересадками). Прибытие: 18:00 с пересадкой на поезд №440 до Устки, который отправляется в 18:18. А в 21:31 нужно будет пересесть в Варшаве Центральной на поезд Варшава — Берлин — Свиноуйсьце, который прибывает в столицу Баварии в 6:00 утра.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця введет тактовое движение между Киевом и Львовом, которое заработает уже с середины декабря.

Также мы писали, когда выгоднее всего покупать билеты Укрзализныци. Стоимость посадочного талона зависит от дня недели, в который отправляется поезд.