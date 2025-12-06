Видео
Не пустят на рейс — какую косметику нельзя брать в самолет

Дата публикации 6 декабря 2025 20:25
Какую косметику нельзя брать в ручную кладь — правила в аэропортах
Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Планируете путешествие и хотите взять с собой любимый тональный крем или лосьон для тела, однако сомневаетесь можно ли их брать в самолет? Сейчас в мире внедряют современные сканеры, которые позволяют брать с собой до двух литров жидкостей, однако во многих аэропортах до сих пор действуют строгие ограничения для пассажиров.

Об этом пишет Metro.

Читайте также:

Уходовая и декоративная косметика в аэропорту

Отмечается, что все косметические средства (кремы, масла, лосьоны, духи) и декоративная косметика (тушь для ресниц, блеск для губ, тональный крем) считаются жидкостями и их можно брать с собой, как и туалетные принадлежности, такие как лак для волос, пена для бритья, зубная паста, гель для душа и раствор для контактных линз. Однако все эти средства должны быть упакованы надлежащим образом.

Правила, которые необходимо соблюдать при упаковке косметики в ручную кладь:

  • каждая емкость не должна превышать 100 мл;
  • контейнеры должны быть в одном прозрачном пластиковом пакете, который можно закрыть, вместимостью не более одного литра и размером примерно 20 см x 20 см;
  • пассажир должен иметь возможность удобно поместить содержимое в пакет и закрыть его;
  • пакет должен быть закрыт, а не завязанным;
  • только один пластиковый пакет на человека;
  • пакет должен быть показан на контрольно-пропускном пункте в аэропорту.

Напомним, мы рассказывали, что перечень бюджетных компаний не ограничивается популярными Wizz Air и Ryanair. В частности, есть лоукост-авиакомпании, летающие через океан (на Карибы, в Таиланд, США и т.д.) и предлагающие очень выгодные цены на билеты.

Также мы писали правила полетов с малышами в самолетах ирландского лоукостера Ryanair. Они помогут пройти контроль в аэропорту без лишних проблем.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
