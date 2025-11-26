Может ли молния повредить самолет — ответ опытного бортпроводника

Самолет Ryanair летит в пасмурную погоду. Фото: Pexels.com

Страшный сон многих туристов — это когда вы летите к желанному курорту, однако погода внезапно ухудшается и в борт самолета попадает молния. Стюард Матеуш Ковалевич, главной страстью которого являются путешествия, вспомнил такой случай.

Гроза во время полета

Ковалевич рассказал, что когда ударила молния, ему показалось, что это была вспышка фотоаппарата ему прямо в глаза. Через мгновение он услышал из кабины пилотов, что самолет придется развернуть обратно в Варшаву.

"Самолет был в порядке, но логично было лучше вернуться и сесть на другой самолет, чем рисковать и узнать в Риме, что самолет не может взлетать", — сказал он.

Стюард успокоил и объяснил, что эти удары обычно наносят незначительный ущерб, и в большинстве случаев после проверки работоспособности всех систем самолет продолжает полет до пункта назначения. Кроме того, большинство современных самолетов имеет защиту от молний.

