Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Что на самом деле происходит, когда в самолет попадает молния

Что на самом деле происходит, когда в самолет попадает молния

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 11:24
обновлено: 14:38
Может ли молния повредить самолет — ответ опытного бортпроводника
Самолет Ryanair летит в пасмурную погоду. Фото: Pexels.com
Ключевые моменты Гроза во время полета

Страшный сон многих туристов — это когда вы летите к желанному курорту, однако погода внезапно ухудшается и в борт самолета попадает молния. Стюард Матеуш Ковалевич, главной страстью которого являются путешествия, вспомнил такой случай.

Об этом пишет Daily Mail.

Реклама
Читайте также:

Гроза во время полета

Ковалевич рассказал, что когда ударила молния, ему показалось, что это была вспышка фотоаппарата ему прямо в глаза. Через мгновение он услышал из кабины пилотов, что самолет придется развернуть обратно в Варшаву.

"Самолет был в порядке, но логично было лучше вернуться и сесть на другой самолет, чем рисковать и узнать в Риме, что самолет не может взлетать", — сказал он.

Стюард успокоил и объяснил, что эти удары обычно наносят незначительный ущерб, и в большинстве случаев после проверки работоспособности всех систем самолет продолжает полет до пункта назначения. Кроме того, большинство современных самолетов имеет защиту от молний.

Ранее тревел-блогер рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн. Компания оптимизировала большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов при посадке на самолет.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. У лоукостера есть базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

авиарейсы путешествие молния самолеты туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации