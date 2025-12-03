Видео
Популярная ошибка пассажиров, которая может развернуть самолет

Дата публикации 3 декабря 2025 08:22
Почему не стоит класть ноутбук на сиденье в самолете — правила безопасности
Распространенная ошибка пассажиров вызывает огромные проблемы во время полетов и даже заставляет самолеты менять курс. В частности, в начале этой недели рейс авиакомпании United Airlines был вынужден приземлиться в Дублине, а не в Лондоне.

Об этом пишет The Sun.

Опасность в самолете

Отмечается, что самолет развернулся из-за ноутбука, который упал за боковую часть сиденья. Хотя это может казаться не очень серьезной причиной для беспокойства, авиакомпании предостерегают от использования любых технических устройств, которые могут упасть с сиденья. Это связано с тем, что они могут повредиться, если попадут в механизм откидывания сиденья.

Если пассажир повредит ноутбук — это может привести к возгоранию батарей в нем. Такая проблема касается не только ноутбуков, но и мобильных телефонов, которые также могут вызвать пожар на борту самолета.

Авиакомпании рекомендуют пассажирам сообщать экипажу, если их устройства упали за боковую часть сиденья. Если их невозможно достать — сиденье не следует отбрасывать до приземления самолета.

Напомним, мы рассказывали, что перечень бюджетных компаний не ограничивается популярными Wizz Air и Ryanair. В частности, есть лоукост-авиакомпании, летающие через океан (на Карибы, в Таиланд, США и т.д.) и предлагающие очень выгодные цены на билеты.

Также мы писали правила полетов с малышами в самолетах ирландского лоукостера Ryanair. Они помогут пройти контроль в аэропорту без лишних проблем.

