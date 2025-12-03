Почему не стоит класть ноутбук на сиденье в самолете — правила безопасности

Популярная ошибка пассажиров, которая может развернуть самолет
Распространенная ошибка пассажиров вызывает огромные проблемы во время полетов и даже заставляет самолеты менять курс. В частности, в начале этой недели рейс авиакомпании United Airlines был вынужден приземлиться в Дублине, а не в Лондоне.
Об этом пишет The Sun.
Опасность в самолете
Отмечается, что самолет развернулся из-за ноутбука, который упал за боковую часть сиденья. Хотя это может казаться не очень серьезной причиной для беспокойства, авиакомпании предостерегают от использования любых технических устройств, которые могут упасть с сиденья. Это связано с тем, что они могут повредиться, если попадут в механизм откидывания сиденья.
Если пассажир повредит ноутбук — это может привести к возгоранию батарей в нем. Такая проблема касается не только ноутбуков, но и мобильных телефонов, которые также могут вызвать пожар на борту самолета.
Авиакомпании рекомендуют пассажирам сообщать экипажу, если их устройства упали за боковую часть сиденья. Если их невозможно достать — сиденье не следует отбрасывать до приземления самолета.
