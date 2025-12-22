Спецрезерв Укрзализныци — кто может купить билеты вне очереди и какие правила

Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

Военные имеют возможность приобрести билеты из спецрезерва Укрзализныци в национальной программе Плюсы в приложении "Армия+". Так, если вам согласовали отпуск, не нужно отменять планы из-за того, что вы не можете приобрести посадочные талоны через основное приложение перевозчика.

Об этом рассказали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ, передает Минобороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Спецрезерв Укрзализныци

Отмечается, что в приложении "Армия+" можно покупать билеты от 5 суток до 6 часов до отправления поезда. Это довольно удобно для военных, ведь можно успеть на поезд, до отправления которого остается всего несколько часов.

В частности, защитники могут приобрести в спецрезерве до 4 билетов на одно направление. Такая возможность также действует на железнодорожные рейсы из/в города вблизи района боевых действий.

Однако стоит учесть, что билеты не сохраняются в приложении, поэтому их следует сразу сохранить на телефон. Такие правила установили ради безопасности бойцов.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, что вскоре фасад Центрального железнодорожного вокзала в Киеве украсит масштабная световая инсталляция "Поделись светом". Она посвящена несокрушимости украинцев.