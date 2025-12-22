Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Спецрезерв Укрзализныци — как приобрести билеты без очередей

Спецрезерв Укрзализныци — как приобрести билеты без очередей

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 17:23
Спецрезерв Укрзализныци — кто может купить билеты вне очереди и какие правила
Поезд Укрзализныци. Фото: пресс-служба УЗ

Военные имеют возможность приобрести билеты из спецрезерва Укрзализныци в национальной программе Плюсы в приложении "Армия+". Так, если вам согласовали отпуск, не нужно отменять планы из-за того, что вы не можете приобрести посадочные талоны через основное приложение перевозчика.

Об этом рассказали бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ, передает Минобороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Спецрезерв Укрзализныци

Отмечается, что в приложении "Армия+" можно покупать билеты от 5 суток до 6 часов до отправления поезда. Это довольно удобно для военных, ведь можно успеть на поезд, до отправления которого остается всего несколько часов.

В частности, защитники могут приобрести в спецрезерве до 4 билетов на одно направление. Такая возможность также действует на железнодорожные рейсы из/в города вблизи района боевых действий.

Однако стоит учесть, что билеты не сохраняются в приложении, поэтому их следует сразу сохранить на телефон. Такие правила установили ради безопасности бойцов.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также мы писали, что вскоре фасад Центрального железнодорожного вокзала в Киеве украсит масштабная световая инсталляция "Поделись светом". Она посвящена несокрушимости украинцев.

Укрзализныця путешествие военные поезд билеты
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации