В "метро" Кривого Рога курсируют трамваи — с чем это связано

Многих украинцев, которые посещают город Кривой Рог на Днепропетровщине удивляет то, что в метрополитене здесь ездят не поезда, а трамваи. Криворожский скоростной трамвай — это единственная в Украине частично подземная внеуличная скоростная гибридная легкорельсовая транспортная система.

Скоростной трамвай в Кривом Роге

В советское время метро строили только в городах-миллионниках, однако в Кривом Роге в 1970-х годах проживало около 700 тысяч человек. Поэтому в 1972 году харьковским институтом "УкркоммунНИИпроект" было спроектировано легкорельсовую систему, которая соответствует стандартам метрополитена, но при этом по его рельсам курсируют трамваи.

Первые 4 станции были открыты в 1986 году — "Майдан труда", "Октябрьская", "Майдан Артема" и "Мудреная". Через несколько лет достроили станцию "Дом советов", "Проспект Металлургов" и "Кольцевую". В 1992 году было достроено только 2 из 5 запланированных — "Индустриальную" и "Заречную". После 2000-х годов также было достроено еще 2 станции — "Городская больница" и "Электрозаводская".

Сейчас трамваи останавливаются на 11 станциях. В частности, 4 из них являются подземными, 2 — эстакадные и еще 3 — частично подземные.

С 27 апреля 2022 года местные власти ввели бесплатный проезд в коммунальном транспорте.

