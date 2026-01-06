"3000 км по Украине" — сколько украинцев воспользовались программой и какие маршруты выбирали чаще всего

Пассажиры Укрзализныци. Фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia/

В начале декабря в Украине стартовал первый этап программы бесплатных поездок "3000 км Украине". Всего за один месяц ею успело воспользоваться полмиллиона украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Программа "3000 км по Украине"

Отмечается, что в течение декабря пассажиры обменяли бесплатные километры на почти 80 000 билетов.

В компании сообщили, что благодаря программе дети из Балаклеи и Чугуева, Приморска и Кирилловки, Новобогдановки и Запорожья посетили Киев и Львов. Маленькие украинцы впервые покатались на Волшебном экспрессе в компании сказочных персонажей и посетили местные экскурсии.

Люди старшего возраста при поддержке благотворительного фонда "Життєлюб" насладились кофе и неспешными прогулками по улочкам Ужгорода.

"Школьники из Шостки увидели казацкую чайку и дом крымских татар на самой масштабной выставке в Украине, а также познакомились с уникальным художественным поездом. Опекуны, попечители, приемные семьи с детьми собрались вместе в Киеве за 150-метровым столом на "Семейное Рождество для каждого ребенка" от Фонда Екатерины Осадчей", — добавили в УЗ.

Кроме того, волонтеры и жены военных воспользовались поездами в Барвенково, Сумы и Херсон, чтобы поддержать наших защитников. Также студенты из Конотопа на Сумщине получили возможность без лишних затрат отпраздновать новогодние праздники с семьей и вернуться на учебу в Киев.

"Все эти истории вместе складываются в 38 миллионов километров, которые украинцы проехали в рамках "3000 км по Украине"", — добавили в У3.

Чаще всего в декабре украинцы пользовались бесплатными километрами на поездах:

101/102 Херсон — Барвенково;

52/51 Одесса — Запорожье;

143/144 Сумы — Рахов;

88 Запорожье — Ковель.

