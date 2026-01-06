Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт "3000 км по Украине" — в УЗ рассказали о самых популярных поездах

"3000 км по Украине" — в УЗ рассказали о самых популярных поездах

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 10:33
"3000 км по Украине" — сколько украинцев воспользовались программой и какие маршруты выбирали чаще всего
Пассажиры Укрзализныци. Фото:facebook.com/Ukrzaliznytsia/

В начале декабря в Украине стартовал первый этап программы бесплатных поездок "3000 км Украине". Всего за один месяц ею успело воспользоваться полмиллиона украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама
Читайте также:

Программа "3000 км по Украине"

Отмечается, что в течение декабря пассажиры обменяли бесплатные километры на почти 80 000 билетов.

В компании сообщили, что благодаря программе дети из Балаклеи и Чугуева, Приморска и Кирилловки, Новобогдановки и Запорожья посетили Киев и Львов. Маленькие украинцы впервые покатались на Волшебном экспрессе в компании сказочных персонажей и посетили местные экскурсии.

Люди старшего возраста при поддержке благотворительного фонда "Життєлюб" насладились кофе и неспешными прогулками по улочкам Ужгорода.

"Школьники из Шостки увидели казацкую чайку и дом крымских татар на самой масштабной выставке в Украине, а также познакомились с уникальным художественным поездом. Опекуны, попечители, приемные семьи с детьми собрались вместе в Киеве за 150-метровым столом на "Семейное Рождество для каждого ребенка" от Фонда Екатерины Осадчей", — добавили в УЗ.

Кроме того, волонтеры и жены военных воспользовались поездами в Барвенково, Сумы и Херсон, чтобы поддержать наших защитников. Также студенты из Конотопа на Сумщине получили возможность без лишних затрат отпраздновать новогодние праздники с семьей и вернуться на учебу в Киев.

"Все эти истории вместе складываются в 38 миллионов километров, которые украинцы проехали в рамках "3000 км по Украине"", — добавили в У3.

Чаще всего в декабре украинцы пользовались бесплатными километрами на поездах:

  • 101/102 Херсон — Барвенково;
  • 52/51 Одесса — Запорожье;
  • 143/144 Сумы — Рахов;
  • 88 Запорожье — Ковель.

Ранее опытный проводник раскрыл, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарт и купе и объяснил, почему первые места в поездах — далеко не лучший вариант.

Также узнавайте, кто может приобрести билеты на поезда без очередей — из спецрезерва Укрзализныци.

Укрзализныця путешествие поезда льготы туризм
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации