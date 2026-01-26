Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Тепло, чай и розетки — УЗ открыла хаб для пассажиров в Польше

Тепло, чай и розетки — УЗ открыла хаб для пассажиров в Польше

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 15:29
Укрзализныця открыла первый пункт несокрушимости за рубежом
В польском Холме заработал первый зарубежный пункт несокрушимости УЗ. Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" открыла первый пункт несокрушимости за пределами Украины. Он открыт на железнодорожной станции в польском городе Холм.

В первый же день работы локацию посетили более ста пассажиров, сообщает УЗ.

Реклама
Читайте также:

Как работает пункт несокрушимости

На станции Холм, через которую курсируют пять пар пассажирских поездов с Украиной, установили специальные вагоны обогрева.

Один из них имеет игровую зону для детей, отдельные места для кормления и пеленания младенцев. Для маленьких пассажиров доступны раскраски и наборы для рисования.

Какие удобства предусмотрены для пассажиров

В вагонах предусмотрено оборудование для подзарядки мобильных гаджетов, а посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.

Вагоны несокрушимости, где появятся мобильные хабы с отоплением и питанием от "Укрзализныци".

Во втором вагоне представлена часть коллекции фоторабот Говарда Баффетта, ранее экспонированной в составе Художественного поезда. Вагоны размещены на третьей платформе вокзала.

Почему пункт несокрушимости открыли в Холме

Потребность создать пункт несокрушимости возникла из-за реконструкции здания вокзала в Холме, которая длится с 2024 года. Поэтому пассажиры ожидают рейсы в Украину под открытым небом, в частности зимой.

В Холм едут поезда из Харькова, Днепра и Киева. Станция также важный пересадочный хаб для дальнейших путешествий в Берлин, Варшаву, Лодзь, Познань и другие города. Ежесуточно через Холм проезжают ориентировочно до трех тысяч пассажиров.

Ранее мы рассказывали, кто может приобрести билеты на поезда без очередей из спецрезерва Укрзализныци.

Также мы писали, что делать в случае, если вы в поезде Укрзализныци проспали свою станцию.

Польша Укрзализныця пункт обогрева пассажиры Пункт Незламности
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации