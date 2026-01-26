Укрзализныця открыла первый пункт несокрушимости за рубежом

В польском Холме заработал первый зарубежный пункт несокрушимости УЗ. Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" открыла первый пункт несокрушимости за пределами Украины. Он открыт на железнодорожной станции в польском городе Холм.

В первый же день работы локацию посетили более ста пассажиров, сообщает УЗ.

Как работает пункт несокрушимости

На станции Холм, через которую курсируют пять пар пассажирских поездов с Украиной, установили специальные вагоны обогрева.

Один из них имеет игровую зону для детей, отдельные места для кормления и пеленания младенцев. Для маленьких пассажиров доступны раскраски и наборы для рисования.

Какие удобства предусмотрены для пассажиров

В вагонах предусмотрено оборудование для подзарядки мобильных гаджетов, а посетителей в теплой атмосфере угощают горячим чаем.

Вагоны несокрушимости, где появятся мобильные хабы с отоплением и питанием от "Укрзализныци".

Во втором вагоне представлена часть коллекции фоторабот Говарда Баффетта, ранее экспонированной в составе Художественного поезда. Вагоны размещены на третьей платформе вокзала.

Почему пункт несокрушимости открыли в Холме

Потребность создать пункт несокрушимости возникла из-за реконструкции здания вокзала в Холме, которая длится с 2024 года. Поэтому пассажиры ожидают рейсы в Украину под открытым небом, в частности зимой.

В Холм едут поезда из Харькова, Днепра и Киева. Станция также важный пересадочный хаб для дальнейших путешествий в Берлин, Варшаву, Лодзь, Познань и другие города. Ежесуточно через Холм проезжают ориентировочно до трех тысяч пассажиров.

