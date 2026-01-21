Видео
Україна
Укрзализныця запустила автономный поезд-кухню Food Train

Укрзализныця запустила автономный поезд-кухню Food Train

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 10:25
УЗ запустила первый Food Train — где можно согреться и поесть (фото)
Первый Food Train на Киевщине. Фото: пресс-служба УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета запустила первый Food Train на Киевщине. Благодаря таким вагонам, граждане, которые из-за массированных атак россиян на энергетику остались без света и тепла, смогут вкусно поесть.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Читайте также:

Укрзализныця помогает украинцам

В компании рассказали, что за полтора дня Food Train раздал 9 107 порций горячей пищи людям в общинах, которые остались без света, воды, отопления и связи после массированных атак России.

"Поддерживаем людей, у которых сейчас нет воды, света и отопления, жителей общин, пострадавших от вражеских атак, а также железнодорожников и ремонтные бригады, которые восстанавливают тепло и ликвидируют последствия обстрелов", — говорится в сообщении.

None - фото 1
Готовые обеды. Фото: пресс-служба УЗ
None - фото 2
Доставка обедов в Киевской области. Фото: пресс-служба УЗ
None - фото 3
Готовые обеды доставляют тем, кто в этом нуждается. Фото: пресс-служба УЗ

В УЗ сообщили, что жители Бучанского района Киевской области получают готовые порции еды, а рядом с мобильными кухнями в палатках обогрева можно пообедать, выпить чаю и согреться. Кроме того, УЗ доставляет обеды тем, кто нуждается больше всего в поддержке.

Перевозчик добавил, что продолжит подвозить поддержку туда, где она нужна больше всего и делать все необходимо для того, чтобы поезда отправлялись вовремя.

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця установила определенные правила и ограничения для перевозки собак кошек в пассажирских вагонах.

Также сообщали, что Укрзализныця поставит "вагоны несокрушимости" в польском городе Холме.

Укрзализныця Киевская область пункт обогрева вагон Пункт Незламности
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
