УЗ запустила первый Food Train — где можно согреться и поесть (фото)

Первый Food Train на Киевщине. Фото: пресс-служба УЗ

Национальный перевозчик "Укрзализныця" при поддержке Фонда Говарда Г. Баффета запустила первый Food Train на Киевщине. Благодаря таким вагонам, граждане, которые из-за массированных атак россиян на энергетику остались без света и тепла, смогут вкусно поесть.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

Укрзализныця помогает украинцам

В компании рассказали, что за полтора дня Food Train раздал 9 107 порций горячей пищи людям в общинах, которые остались без света, воды, отопления и связи после массированных атак России.

"Поддерживаем людей, у которых сейчас нет воды, света и отопления, жителей общин, пострадавших от вражеских атак, а также железнодорожников и ремонтные бригады, которые восстанавливают тепло и ликвидируют последствия обстрелов", — говорится в сообщении.

Готовые обеды. Фото: пресс-служба УЗ

Доставка обедов в Киевской области. Фото: пресс-служба УЗ

Готовые обеды доставляют тем, кто в этом нуждается. Фото: пресс-служба УЗ

В УЗ сообщили, что жители Бучанского района Киевской области получают готовые порции еды, а рядом с мобильными кухнями в палатках обогрева можно пообедать, выпить чаю и согреться. Кроме того, УЗ доставляет обеды тем, кто нуждается больше всего в поддержке.

Перевозчик добавил, что продолжит подвозить поддержку туда, где она нужна больше всего и делать все необходимо для того, чтобы поезда отправлялись вовремя.

