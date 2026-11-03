Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Национальный перевозчик Укрзализныця обновил подвижной состав. Составы поездов компании пополнились шестью новыми вагонами украинского производства.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ, передает Новини.LIVE.

Реклама

УЗ получила новые вагоны

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник пояснил, что Укрзализныця продолжает обновлять поезда даже в условиях постоянных российских атак, ведь для перевозчика важно не только обеспечивать комфорт пассажиров, но и делать железнодорожное сообщение более устойчивым к вызовам войны.

Шесть новых украинских вагонов вскоре выйдут на маршрут Харьков – Перемышль.

Он рассказал, что новые вагоны оснащены мощными аккумуляторными батареями, которые позволяют в течение длительного времени поддерживать работу освещения, туалетов, кондиционирования и других систем, что особенно актуально в период постоянных отключений электроэнергии из-за ударов РФ по энергетике.

Читайте также:

"Модернизация вагонов "Укрзализныци" — это необходимое условие для обеспечения комфортных и качественных пассажирских перевозок. Принципиально важно, что новые вагоны изготовлены в Украине во время войны. Это поддержка нашего производителя, украинских предприятий и людей, которые на них работают, а также — экономики государства. Несмотря на войну, украинская промышленность продолжает работать, а страна — развивать собственные производственные мощности", — отметил Николай Калашник.

Новые вагоны УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Купе УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Всего за 2026 год УЗ уже получила 44 новых пассажирских вагона, еще 16 вагонов перевозчик ожидает до конца года. Поезда были приобретены за счет средств государственного бюджета в целях поддержки украинских производителей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в октябре 2026 года. Сейчас между Киевом и Варшавой ежедневно курсирует поезд 067 К, который отправляется из Киева в 19:29 и останавливается в Хелме в 06:18. Путь в среднем занимает 15 часов.

Также Новини.LIVE писали о том, можно ли восстановить бумажный билет на поезд, если вы его забыли. Если билет приобретается в кассе вокзала, то он не синхронизируется с мобильным приложением Укрзализныця. Наличие фотографии билета на телефоне при отсутствии бумажного билета не дает пассажирам права на перевозку.