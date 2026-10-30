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Главная Транспорт Опытная туристка рассказала, как выбрать самые удобные места в поезде

Опытная туристка рассказала, как выбрать самые удобные места в поезде

Ua ru
30 октября 2026 13:39
Поездка на УЗ: как выбрать лучшие места в поезде
Пассажирка УЗ. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

Многие украинцы путешествуют на поездах Укрзализныци. Однако комфорт поездки во многом зависит от того, какое место вы забронируете. Опытная путешественница рассказала, какие полки лучше выбирать в вагонах плацкарта и купе.

О том, как путешествовать с комфортом в поездах УЗ, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на видео пользователя orlova_natalie_ в TikTok.

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Комфортные поездки в поездах УЗ

Пассажиры УЗ не раз сталкивались с тем, что кто-то выкладывает фото великолепных новеньких вагонов с вакуумными туалетами и удобными купе. Однако, покупая билеты, путешественники нередко разочаровываются.

Путешественница рассказала, как за ваши честно заработанные деньги получить максимальный сервис. Все эти советы будут актуальны не только для поездов в Польшу.

Билеты поступят в продажу за 20 дней до отправления поезда в 8 утра. Путешественница порекомендовала внимательно смотреть на схемы вагонов в приложении.

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«Если вы покупаете билет летом, выбирайте вагон с пометкой «Работающий кондиционер». Вагоны, оборудованные кондиционерами, более новые. Если вы хотите место не просто в хорошем, а в самом лучшем купейном вагоне, то выбирайте тот, где есть туалет для людей с ограниченными возможностями», — посоветовала туристка.

По её словам, в поезде Киев—Хелм туалет для людей с ограниченными возможностями находится в 13-м вагоне.

Если же вы путешествуете с детьми, животными и у вас много багажа, путешественница порекомендовала воспользоваться двухместным люксом: несмотря на высокую цену, комфорт того стоит.

Путешественница также рассказала, как оплатить обычное место в купе, а ехать в двухместном. Такое купе — единственное на весь поезд. Речь идет о купе для людей с ограниченными возможностями, расположенном рядом с туалетом. Однако стоит знать, что в первую очередь оно предназначено для людей с ограниченными возможностями.

И хотя оно находится в свободной продаже, и от вас никто не будет требовать медицинских документов, возможно, стоит все же оставить его для тех, кто действительно в нем нуждается.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоят билеты на поезд Укрзализныци из Киева в Варшаву в октябре 2026 года. Сейчас между Киевом и Варшавой ежедневно курсирует поезд 067 К, который отправляется из Киева в 19:29 и останавливается в Хелме в 06:18. Путь в среднем занимает 15 часов.

Также Новини.LIVE рассказывали, почему стоимость билетов на поезда Укрзализныци может меняться. Окончательные цены для пассажиров зависят от класса выбранного вагона, условий проезда и места. Кроме того, важное значение имеют день недели, календарный период и коэффициент фирменности.

Укрзализныця путешествие поезда туризм полезные советы
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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