Поезд «Киев—Ковель»: условия в старом люксе и стоимость поездки

Пассажирский поезд УЗ. Фото: УЗ/Facebook

Несмотря на постоянные атаки со стороны России, Укрзализныця не приостанавливает движение поездов. Из-за финансовых трудностей и войны перевозчик не всегда имеет возможность обновить подвижной состав. Один из пассажиров показал условия в одном из старых поездов, курсирующих из Киева.

Соответствующее видео опубликовал пользователь go.vadim в TikTok, передает Новини.LIVE.

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Купе в поезде УЗ "Киев-Ковель"

Пассажир показал люкс в старом вагоне поезда № 97 "Киев-Ковель". Рейс отправляется из Киева в 22:50 и прибывает в Ковель в 08:52 следующего дня. За одно место в люксе путешественник заплатил 900 гривен.

Пассажир рассказал, что в люксе предусмотрены два спальных места, столик и зеркало — в целом обычный интерьер старого люкса.

"Постель уже застелена проводником. Меня больше всего удивила розетка, а также то, почему она расположена так высоко" — поделился парень.

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Он показал, что розетка находилась высоко над столиком. Вероятно, раньше к ней был подключен телевизор.

Путешественник добавил, что коридор и туалет для такого вагона стандартные.

"Это стандартный старый люкс, который до сих пор курсирует по украинской железной дороге", — подытожил он.

Он поинтересовался у других пользователей, заплатили ли они за такую поездку 900 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом пассажиров Укрзализныця может не пустить в поезд. Пассажиры могут брать с собой рюкзаки, пакеты, дорожные сумки или чемоданы. Также в рамках нормы ручной клади разрешено перевозить детскую коляску, если ребенок путешествует в поезде, а также средства для передвижения людей с инвалидностью.

Кроме того, Новини.LIVE писали, как действовать, если не удается пройти верификацию личности через приложение Дія при покупке билетов Укрзализныци. В частности, пассажиры могут обратиться в службу поддержки Дії для выяснения причин ошибки. Так, можно позвонить в Контактный центр УЗ, где оператор поможет пройти соответствующую верификацию через BankID.