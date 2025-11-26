Видео
Онлайн-регистрация на рейс Ryanair — что нужно знать туристам

Ua ru
Дата публикации 26 ноября 2025 07:12
обновлено: 09:09
Как быстро зарегистрироваться на рейс Ryanair онлайн — инструкция
Самолет Ryanair. Фото: pexels.com
Ключевые моменты Онлайн "check-in" Ryanair

Популярный ирландский лоукостер Ryanair оптимизировал большинство процессов так, чтобы пассажиры тратили меньше времени и нервов на посадку на самолет. В частности, в ноябре компания полностью перешла на электронные билеты, а также для путешественников доступна регистрация "check-in" онлайн. Благодаря ей, туристам не надо стоять часами в очереди.

Тревел-блогер dashassk_ в TikTok рассказала, как быстро зарегистрироваться на рейс онлайн.

Читайте также:

Онлайн "check-in" Ryanair

Путешественница объяснила, что в том случае, если вы бронировали себе места в самолете сразу при покупке билетов, "check-in" будет доступен за 60 суток до вылета. Если место для вас выбирала автоматическая программа Ryanair — регистрация открывается за 24 часа и закрывается за 2 часа до запланированного вылета. То есть в последнем случае для прохождения "check-in" у вас будет 22 часа до авиапутешествия.

Для регистрации на рейс вам необходимо выбрать иконку "Bookings" и нажать на свой рейс — внутри экрана будет доступен значок "check-in". Вам необходимо будет поставить галочку напротив имени и фамилии пассажира и внести данные действующего загранпаспорта. В конце регистрации вам будет необходимо выбрать размер своего багажа и при необходимости заказать трансфер из аэропорта.

@dashassk_

Ответ пользователю @viktoriia.eng🇬🇧 оставляйте свои вопросы по чекину в комментах,буду відповідати❣️

♬ оригинальный звук - Даринка-путешественница🛬.

 

путешествие туризм соцсети инструкция Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
