МАУ — почему компания исчезла после начала войны с РФ

МАУ — крупнейший авиаперевозчик Украины, офис которого ранее базировался в Киеве, а хаб был расположен в аэропорту "Борисполь". Однако после начала полномасштабного вторжения компания прекратила свою деятельность.

Что произошло с авиакомпанией МАУ

До октября 2022 года МАУ выполняла рейсы в Европе. 18 сентября 2022 года после завершения контракта ушел с должности президента компании Евгений Дыхне.

Компанию возглавил финдиректор аэропорта "Борисполь" Кирилл Звонарев, однако уже в феврале 2023 года его заменила вице-президент по финансам Анна Борисонник. Ранее она по квоте бизнесмена Игоря Коломойского занимала должность вице-президента по финансам.

При ее руководстве, уже в марте 2023 года начали передачу части самолетов авиакомпании Windrose, которую также связывают с Коломойским. Уже осенью этого же года МАУ начала продавать свои активы малоизвестным компаниям. При этом были установлены цены ниже рыночных.

В октябре 2023 года украинский бизнесмен Арон Майберг вышел из состава наблюдательного совета и учредителей МАУ.

В мае 2024 года на авиакомпанию Windrose Airlines ("Роза Ветров") было зарегистрировано 3 самолета МАУ — два Boeing 737-800 и один Embraer 190. В то время боинги находились в Борисполе, а Embraer был заблокирован в аэропорту Одессы.

До начала войны в Украине компания осуществляла сотни внутренних и международных рейсов. Маршруты МАУ соединяли 40 столиц и ключевых городов Западной Европы, Азии, Африки и Америки, а также обеспечивает стыковку с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

