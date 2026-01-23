Видео
Україна
Видео

Экстренные посадки с пассажирами — что происходит с самолетами РФ

Экстренные посадки с пассажирами — что происходит с самолетами РФ

Ua ru
Дата публикации 23 января 2026 19:45
За один день в воздухе сломались сразу три пассажирских самолета РФ — что произошло
Российский самолет в воздухе. Фото: Трансаэро

Сразу три российских пассажирских самолета за один день сломались в воздухе во время полета. В каждом инциденте на борту были сотни пассажиров.

Экипажи вынуждены были просить экстренную или вынужденную посадку, пишет ТСН.

Экстренное приземление в Китае

Самый громкий случай произошел с Boeing 757 авиакомпании Azur Air, следовавшего из Пхукета в Барнаул. Борт подал сигнал бедствия и приземлился в Китае.

В салоне на момент инцидента находилось 238 пассажиров. Какая именно поломка вызвала экстренную посадку, официально не уточнили.

Еще два инцидента в воздухе

Ранее в тот же день еще один Boeing 737, выполнявший рейс из Калининграда в Москву, был вынужден аварийно сесть в аэропорту Шереметьево. Причина — проблемы со стойкой шасси. Обошлось без пострадавших, но ситуация снова заставила нервничать пассажиров.

А ночью 23 января в Красноярске экстренно приземлился Boeing 737-800 авиакомпании Якутия, который летел из Новосибирска. На этот раз экипаж сообщил о падении давления в салоне.

Авиационный кризис, который уже не скрыть

Российская гражданская авиация находится в состоянии глубокого кризиса из-за санкционных ограничений, и это уже нельзя маскировать. Эта отрасль испытывает нехватку запчастей и большие проблемы с техническим обслуживанием.

Например, российские авиакомпании вынуждены пересаживать пассажиров на авиахлам, которому уже более 30 лет.

Кроме того, мы писали, что прошлый год стал историческим для Венского аэропорта. За год через него прошло более 32,6 миллиона пассажиров — больше, чем когда-либо в истории.

санкции против России авиарейсы авиакатастрофа авиация пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
